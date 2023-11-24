Авдеевка: бойцы ВСУ "спасли" флаг "Шахтера" и показали террикон, захваченный ВС РФ (видео)

Чтобы добраться до флага, украинский боец двигался по тонкому карнизу, не имея земли под ногами, свидетельствует видео. При этом в 2 км от него находились россияне, которые захватили террикон.

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Украинские военные поднялись на разрушенную высотку на территории Авдеевского коксохима, потому что заметили на верхнем этаже флаг футбольного клуба "Шахтер". Один из бойцов снял флаг, а когда возвращался в безопасное место, то в разбитом окне стало заметно Авдеевский террикон, который недавно захватили россияне. Видео, снятое во время "спасения" флага, опубликовали в заметке X (ранее — Twitter) "СтратКом ВСУ".

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В заметке указывается, что съемка происходила 7 ноября 2023 года. На видео видно, что здание, на которое поднялись бойцы, полностью разрушено — нет окон, крыши и даже перекрытий между этажами. Военный Виктор Жарук, чтобы добраться до флага, двигался по 30-сантиметровому карнизу, который сохранился под окнами. Чтобы не упасть, цеплялся руками за неровности стены. Когда военный снял флаг, зацепившийся за какой-то обломок, на мгновение в кадр попал Авдеевский террикон, который в конце октября со значительными потерями захватили подразделения ВС РФ.

Авторы Telegram-канала In Factor указали, что террикон появился в кадре на 1:07 минуте записи. При этом из онлайн-карты DeepState становится понятно, что высотка, где были бойцы ВСУ, расположена в 2 км от террикона.

Авдеевский коксохим на карте Авдеевский коксохим и террикон на карте Авдеевский террикон на видео

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, первые атаки ВС РФ в направлении Авдеевки начались около 10 октября 2023 года. Россияне дважды пытались окружить населенный пункт, давя одновременно на южном и северном фланге, пояснили военные эксперты. Однако штурмы врага захлебнулись: бойцы ВСУ удержали позиции, при этом враг потерял несколько сотен единиц военной техники и около 3 тыс. ед. живой силы.

24 ноября глава военной городской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне начали новый штурм населенного пункта. По его словам, враг применил новую тактику. Прежде всего, с трех сторон пошла вперед пехота — с севера, юга и с востока — от села Спартак и аэропорта под Донецком. Кроме того, на коксохим двинулась бронетехника — российское командование решило использовать наличие асфальта на этом направлении.

Между тем 15 ноября OSINT-аналитики также отметили, что ВС РФ попытались проникнуть на коксохим с помощью танков. На видео, снятом на месте событий, российский танк обезвредили противотанковой ракетой.

Напоминаем, пограничники из отряда "Стальной кордон" показали бои под Сватовым в Луганской области: отметили, что выбили россиян из окопов на одном участке фронта. В то же время офицер ВСУ Тарас Березовец отметил, что до победы далеко: президента РФ уверен, что именно Россия станет победителем, нужно только подождать.