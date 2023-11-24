Бригада "Сталевий кордон" со штурмом заняла передовые позиции врага под Сватово, — ГПСУ (видео)

По данным ГПСУ, пограничники бригады Гвардии наступления продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага. На опубликованной записи показано применение нескольких видов стрелкового оружия.

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Пограничники опубликовали видеозапись штурма российских позиций на Сватовском направлении. Бригада "Сталевий кордон" на бронетехнике заняла передовые позиции противника. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ на странице в Facebook.

На опубликованной записи показано продвижение бронетехники и применение нескольких видов стрелкового оружия.

Напомним, что 32-летний оператор дрона Сергей Остапенко из подразделения "Сыновей грома" рассказал о переходе через Днепр. Его бригада обеспечивает прикрытие и разведку позиций противника с правого берега в Херсонской области.

По словам бойца, всякий раз, входя в зону активных боестолкновений, он понимает, что жизнь может оборваться в любое мгновение: может прилететь осколок, либо ракета. К подобному можно привыкнуть, но все же это неприятно, пояснил боец.

Также сообщалось, что, 24 ноября журналисты Sky News опубликовали пост, в котором сообщили, что украинские защитники под Бахмутом подверглись ударам нескольких российских беспилотников. Причем один из них врезался в автобус неподалеку от расположения защитников.