"Таких боев еще не было": ВС РФ беспрерывно штурмуют Авдеевку, — офицер ВСУ

По словам военнослужащего 59-й бригады Сергея Цехоцкого, сейчас Авдеевку штурмуют пророссийские боевики "Л/ДНР", уголовники из отрядов "Шторм-Z" и мобилизованные с низкой подготовкой, которых отправляют в постоянные пехотные атаки малыми группами.

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Российские войска непрерывно атакуют позиции украинских защитников в районе Авдеевки, используя различные типы беспилотных аппаратов — дроны-камикадзе "Ланцет" и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан", которые постоянно находятся в воздухе. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Любой ценой (россияне, — ред.) пытаются выполнить задачу. Таких интенсивных боев за всю войну было не видно, чтобы они бросали столько сил на одну задачу. Гонят всех, большое количество отказывается идти в атаки, их запугивают и шантажируют . Все равно идут", – сказал Цехоцкий.

Он подчеркнул, что российские военные используют значительное количество беспилотных летательных аппаратов, включая разведывательные дроны и дроны-камикадзе. В настоящее время населенный пункт Авдеевка подвергается атакам пророссийских боевиков "Л/ДНР", членов отрядов "Шторм-Z" и мобилизованных с недостаточной подготовкой, которых направляют на регулярные пехотные атаки в малых группах.

При этом Цехоцкий отметил, что значительное количество российских военных отказывается идти штурмовать позиции украинских солдат, но путем угроз и устрашения их заставляют идти в штурм.

Напомним, что 24 ноября глава военной городской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне начали новый штурм населенного пункта. По его словам, враг применил новую тактику. Прежде всего, с трех сторон пошла вперед пехота — с севера, юга и с востока — от села Спартак и аэропорта под Донецком. Кроме того, на коксохим двинулась бронетехника — российское командование решило использовать наличие асфальта на этом направлении.

Между тем 15 ноября OSINT-аналитики также отметили, что ВС РФ попытались проникнуть на коксохим с помощью танков. На видео, снятом на месте событий, российский танк обезвредили противотанковой ракетой.

Напоминаем, пограничники из отряда "Сталевий кордон" и под Сватово в Луганской области: отметили, что выбили россиян из окопов на одном участке фронта. В то же время офицер ВСУ Тарас Березовец отметил, что до победы далеко: президент РФ уверен, что именно Россия станет победителем, нужно только подождать.