ЗС РФ дедалі частіше використовують піхоту в "м'ясних штурмах", щоб захопити Авдіївку, — МВА

Як розповів голова МВА Віталій Барабаш, росіяни атакують FPV-дронами дорогу, яка веде до міста. Тому в захисників є проблеми з логістикою.

Related video

Російські війська використовують багато піхоти під час штурмів позицій ЗСУ біля Авдіївки. Тиск триває по всій лінії оборони навколо міста. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ситуація в місті залишається дуже складною, проте ЗС РФ поки що не можуть масово використовувати військову техніку. Їм доводиться застосовувати тактику "м'ясних штурмів".

"Але в росіян нічого не виходить на лінії фронту, тому ці невдачі ворог компенсує кількістю обстрілів по позиціях ЗСУ на лінії оборони і по місту", — сказав Барабаш.

Він зазначив, що є певні проблеми з логістикою на Авдіївському напрямку. Так, росіяни атакують FPV-дронами дорогу.

"Незважаючи на резерви, які є в місті, продуктах, медицині, гігієні, ми розуміємо, що їх потрібно оновлювати. Тому що далі буде тільки складніше", — заявив Барабаш.

Нагадаємо, що оглядач Олександр Коваленко спрогнозував подальші наступи ЗС РФ на Авдіївку. За його словами, близько 40 тисяч загарбників намагаються окупувати місто. Українські війська контролюють напрямки, які не дозволять окупантам реалізувати свої плани.