Позиции не отдали: Харьковская ОГА опровергла заявление о захвате села возле Купянска

Несмотря на атаки, продвижения врага в направлении Синьковки нет. ВСУ отбили 6 вражеских атак в окрестностях населенного пункта.

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Российские пропагандисты заявили что ВС РФ захватили село Синьковка на Купянском направлении. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опроверг захват россиянами населенного пункта возле Купянска.

Он подчеркнул, что враг продолжает обстреливать населенные пункты в Харьковской области. В течение последних суток оккупанты обстреляли 21 населенный пункт. Несмотря на атаки, продвижения врага в направлении Синьковки нет. ВСУ отбили 6 вражеских атак в окрестностях населенного пункта.

"Вчера посещали позиции наших военных. Скажу так, если бой идет на крайнем огороде населенного пункта Синьковка и враг декларирует, что он ее захватил, наверное, это его позиция. Ни одной территории наши военные не отдали, на свои позициях стоят, наносят поражение врагу, чему свидетелем вчера мы и были", — сказал Синегубов.

Он отметил, что на севере Харьковской области российская армия проводит ротацию. На Слобожанском направлении оккупанты усилили обстрелы с использованием КАБов и БпЛА "Шахед".

Кроме этого, на Волчанском направлении наблюдается появление вражеских ДРГ, чего раньше не было. Российские диверсанты разведывают позиции Сил обороны Украины и пытаются наносить поражения, однако активность вражеской группы была подавлена огнем ВСУ. Несколько таких выходов россиян зафиксировали на этой неделе.

Напомним, что в РФ выдали уничтожение собственного ЗРК С-350 за удар по украинскому ОТРК "Гром-2". Сейчас большинство каналов уже удалили сообщение из-за очевидного ляпа.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись в промзоне возле Авдеевки, а ВСУ укрепили плацдарм на левом берегу.