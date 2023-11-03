"Атаки тривають": ЗС РФ зазнають великих втрат у районі Авдіївки, — розвідка Естонії

За даними естонської розвідки, українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям.

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Російська Федерація має намір зберегти високий рівень активності військових дій з метою захоплення Авдіївки Донецької області до завершення поточного року, незважаючи на значні втрати, понесені в процесі досягнення цієї мети. Про це повідомляє естонська розвідка про перебіг війни РФ проти України, передає ERR.

Згідно з інформацією, отриманою від естонських розвідників, збройні сили Російської Федерації домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки, незважаючи на значні втрати, що було обумовлено відносно сухою погодою. Проте українські збройні сили успішно чинили організований опір, утримуючи позиції на ешелонованій лінії оборони.

Зазначається, що здебільшого українська армія зуміла утримувати свої позиції завдяки ефективному використанню далекобійних засобів ураження, як-от безпілотні літальні апарати та артилерія, а також мінним полям. Завдяки цим факторам, втрати збройних сил Російської Федерації в техніці залишалися на рівні, порівнянному з даними попередніх тижнів.

Крім того, естонські аналітики припускають, що російські війська посилять тиск на лінії Куп'янськ — Лиман, оскільки намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх.

Розвідка вказує, що в такий спосіб РФ змогла б знайти виправдання продовженню агресії і необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму.

Бої за Авдіївку: що відомо

Нагадаємо, що окупанти під Авдіївкою на Донеччині ведуть активні бої піхотою і перегруповуються, підтягуючи техніку і перекидаючи особовий склад. Голова адміністрації Віталій Барабаш зазначив, зараз ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне і намагається штурмувати українські позиції.

Штурми Авдіївки почалися 10 жовтня, свідчить інформація у ЗМІ. Протягом трьох тижнів відбулося дві спроби наступу, під час яких росіяни втратили близько 200 од. військової техніки та близько 6 тис. осіб живої сили. Військовий експерт пояснив, навіщо російському командуванню це місто — щоб відсунути ЗСУ від Донецька та окупувати Донецьку область до адміністративних кордонів.