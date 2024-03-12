"Ініціатива на боці сил визволення": боєць ЛСР розповів про операцію в РФ (відео)

За словами військовослужбовця легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, у Росії не очікували їхнього заходу, тому в місцях прориву кордону було мало російських військ.

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Добровольці, які 12 лютого здійснили рейд на територію Російської Федерації, утримують ініціативу в місцях прориву кордону. Про це розповів військовослужбовець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі "Новини LIVE".

Барановський зазначив, що в РФ не очікували рейду, тому в місцях входження було мало російських військ і зараз вони змушені відступати. За його словами, наразі "ініціатива на боці сил визволення".

На запитання про те, як до рейду добровольчих підрозділів ставляться місцеві жителі, Барановський відповів, що люди "чинять найрозумнішим чином" — ховаються в підвали.

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"І це те, до чого ми їх закликаємо, тому що ми не хочемо, щоб мирні громадяни страждали", — підкреслив він.

Боєць ЛСР також згадав про те, що ЗС РФ постійно завдають ударів по території України, зокрема по житлових будинках. Він зазначив, що на території Курської області російська армія поводиться так само.

"Вони ось думають, що ми десь там і починають туди насипати з мінометів, з артилерії", — пояснив Барановський.

Олексій Барановський про рейд у РФ

Рейд РДК і ЛСР у Росію: що відомо

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" прорвалися на територію регіону.

Пономарьов повідомив, що прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил, а в населеному пункті Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій.

Командування РДК, Легіону "Свобода Росії" і "Сибірського батальйону" в Telegram підтвердило інформацію про рейд.

Рейд на територію РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" діють як самостійні підрозділи. Він також підкреслив, що в РФ вони "перебувають у себе вдома"

Зі свого боку російські ЗМІ з посиланням на ФСБ заявили про нібито знищення понад 100 бійців згаданих підрозділів, шість танків, САУ Caesar, 20 бойових броньованих машин і опорного пункту.