"Серьезная пощечина Путину". Как прорывы добровольцев из "РДК" и "ЛСР" на территорию России влияют на войну

Очередной рейд воюющих за Украину россиян произвел впечатление на жителей приграничных областей. В их телевизоре говорят о "стопроцентной безопасной жизни в РФ", а за окном совсем другая картина: стрельба, взрывы и движение тяжелой техники. Фокус выяснял, в чем уникальность рейдов и стоит ли проводить их чаще.

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Военные отряды Легиона "Свобода России" ("ЛСР"), "Российского добровольческого корпуса" ("РДК") и "Сибирского батальона" утром 12 марта пересекли границу Украины и РФ, чтобы "пойти на выборы президента". Заявленная цель рейда — свержение диктатуры нынешнего президента России Владимира Путина, отмечается в Telegram-канале "ЛСР".

Добровольцы обещают "отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром" и обеспечить россиянам свободную жизнь. Бойцы организовали прорыв на танках, успели уничтожить один БТР в селе Теткино и продвинуться в нескольких направлениях в Грайворонском районе.

"Сибирский батальон" заявляет о продвижении вдоль лесного массива и ожесточенных боях на территории России. Российские военкоры подтверждают активные бои на границе. Добровольцы прорывались силами бронированных маневренных групп, пехоты и легкой техники.

Добровольцы продвинулись в нескольких направлениях в Грайворонском районе Белгородской области

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что РДК и "Сибирский батальон" зашли также в Курскую область.

"Приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. В Теткино Курской области в настоящую минуту идет стрелковый бой", — отметил он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт опровергает факт прорыва на территорию региона. Линия обороны ВС РФ держится, добиться других ощутимых тактических успехов бойцам якобы не удалось из-за активной работы артиллерии, вертолетов и авиации ВС РФ. Несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня, пишут российские военкоры.

По сведениям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, команда добровольцев действуют самостоятельно, выполняя свои общественно-политические задачи.

"В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право", — констатировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Российские добровольцы используют в рейдах трофейное оружие и технику.

"На территории Украины идет полномасштабная война уже более двух лет. Речь идет о "трофейном" оружии. Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства. Тут никаких секретов нет", — добавил Юсов.

"Пощечина Путину накануне выборов". Зачем проводить рейды?

С военной точки зрения вылазки на территорию России и последующие атаки — это тактические успехи. Конечно, 50 военных кардинально не изменят ситуацию, рассказывает Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Освободить Курскую, Брянскую и Белгородскую области можно силами десятков тысяч военных с техникой и вооружением. А вот для информационно-силовых акций деятельность добровольцев отлично подходит", — комментирует эксперт.

Смысл операций — доказать россиянам, что они живут не в безопасной, богатой и хорошо защищенной стране. "РДК", "ЛCР" и "Сибирский батальон" могут в любой момент неожиданно прорвать границы и закрепиться внутри России.

"Обычный россиянин должен задуматься: может власти и пропагандисты врут, рассказывая о стопроцентной защите государства? За окном видна совсем другая картина: идет стрельба и движется тяжелая техника", — добавил Селезнев.

Масштабные атаки на российские регионы повлияют в основном на российские политические элиты, а не население. Необходимо внести в стены Кремля противоречия о возможности организации Верховным главнокомандующим ВС РФ обороны государства, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

"Серьезная пощечина Путину накануне выборов. Страх внутри России будет возрастать. Однозначно хотелось бы больше таких рейдов, но надо понимать ограниченность ресурсов. Сравним это с "дефицитным уколом": общая система лечения таблетками оказывает эффект, но один укол дает сильный результат в какой-то момент. В ситуации с прорывами российской границы аналогично", — поясняет он Фокусу.

Воевать на территории РФ имеет смысл даже при нанесении небольшого урона врагу.

"По линии боевого соприкосновения намного тяжелее воевать, чем там, где нет укреплений и военные силы ограничены Нацгвардией и пограничниками", — подытожил эксперт.

Работа с башкирами, якутами и народами Кавказа

Военные рейды стоит подкреплять активной и комплексной поддержкой оппозиционных сил внутри России. Внимание стоит уделить коренным народам, живущим в отдаленных регионах РФ, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Налаживать связи надо с башкирами, якутами, кавказскими народами. Поддерживать их борьбу за независимость. Сюда входят поставки оружия и участие в вооруженной борьбе", — полагает аналитик.

Эффективная борьба возможна в случае поддержки всего, что расшатывает кремлевский режим.

"Посмотрим насколько удастся бойцам продвинуться. Россияне отвечают авиацией и артиллерией, просто так стоять и смотреть они не будут. Но чем больше боевых действий в России, тем слабее поддержка врага на Купянском направлении", — заметил Мусиенко.

Напомним, в сентябре 2023 года добровольцы из "ЛСР" проведи рейд в село Староселье Белгородской области в километре от границы с Украиной. Бойцы ликвидировали военную технику, живую силу врага и вернулись на территорию Украины.

Фокус ранее подробно описывал успешность рейдов проукраинских сил в РФ. Добровольцы должны посеять хаос и панику, нарушить линию обороны и отвлечь российские силы от линии фронта.