Російські повстанці мають намір іти на Москву, — Newsweek (фото)

За словами бійця ЛСР Олексія Барановського, метою операцій повстанських формувань є подальше звільнення Росії від Путіна. І це наша всеосяжна місія, наголосив він.

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Російські повстанські формування "Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), "Сибірський батальйон" і Російський добровольчий корпус (РДК), які здійснили днями прорив російського кордону, прагнуть цією операцією спровокувати повстання проти президента РФ Володимира Путіна. Про це в середу, 13 березня, в інтерв'ю Newsweek сказав один із волонтерів "Легіону" Олексій Барановський.

В умовах запеклих боїв він повідомив виданню, що бойовики повстанських формувань мають намір врешті-решт "піти на Москву".

"Метою є подальше звільнення Росії від Путіна. Можливо, ми не зможемо здійснити це зараз, але це наша всеосяжна місія", — наголосив він.

Олексій Барановський, волонтер "Легіону "Вільна Росія" під позивним "Лутик" Фото: Telegram

Останні транскордонні операції російських легіонерів відбуваються в той час, коли Путін готується до президентських виборів, які відбудуться цими вихідними. Експерти ж називають ці псевдовибори ретельно організованими змаганнями, в яких диктатор обов'язково виграє.

Видання підкреслює, що голосування також заплановано провести і на окупованих територіях України та акцентує увагу на словах Барановського, який наголосив, що операція повстанців була розрахована навмисно, тобто саме до цих дат.

"Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні вибори, тому ми робимо все, що в наших силах, приносячи це "повітря свободи", принаймні, в деякі частини країни", — пояснив він, описуючи ситуацію.

Вибори та російська опозиція

Newsweek підкреслює, що Кремль використав війну проти України, щоб ще більше задушити російську громадськість і громадянське суспільство від будь-якого натяку на інакомислення.

"Смерть неофіційного лідера опозиції Олексія Навального в арктичній виправній колонії в лютому послугувала похмурим нагадуванням про долю, що чекає на росіян, досить сміливих, щоб протистояти правлінню Путіна", — зазначає видання.

Крім того, у публікації наводяться слова дочки вбитого антипутінського політика Бориса Нємцова — Жанни, яка розповіла невдовзі після смерті Навального, що російські демократичні активісти є "видом, близьким до зникнення".

Легіонер Барановський заявив, що повстанські формування хочуть оживити залякану внутрішню опозицію, і водночас зауважив, що повторна коронація Путіна не стане сюрпризом, але вона може стати ще одним ударом по російському опозиційному рухові, який перебуває в бойовій готовності.

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"Як громадяни Росії, ми вирішили, що теж хочемо взяти участь у цих виборах — і це наш спосіб домогтися того, щоб наші голоси були почуті. Ми голосуємо за збройний опір путінському режиму, за повстання, за революцію", — оголосив боєць "Легіону "Свобода Росії".

Він додав, що своїми діями вони хочуть показати роздробленій російській опозиції, що настав час об'єднатися, і закликав приєднатися до них у боротьбі проти Путіна.

"Це знаменує собою нову віху для руху опору, і найближчими місяцями ми продовжимо ставити перед нашими місіями складніші цілі, тож, сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної — знищення Путіна та його режиму", — підсумував Барановський.

Вторгнення на територію РФ російських повстанських формувань відбуваються не вперше. Вони тривають з 2023 року, а травнева кампанія минулого року взагалі змусила російську владу евакуювати тисячі росіян із прикордонного регіону та відправити туди військове підкріплення. Однак, як стверджують самі легіонери, їхній головний критерій успішної операції — мінімальні втрати з боку своїх бійців.

"Ми не гарматне м'ясо Путіна, нам дороге життя кожного бійця, тому всі операції дуже ретельно плануються і виконуються. Всупереч тому, що говорять російські Telegram-канали, ми поки що не зазнали жодної втрати в цій вилазці", — підсумовує Барановський.

Як підкреслюють бійці повстанських формувань, методи росіян зовсім інші — "м'ясні штурми".

"Їхня стратегія інша — стріляти без розбору в надії на вдалий постріл. Це охоплює і цивільні райони: вони не щадили мирних жителів в Україні, а тепер не щадять і росіян. Це смертельна стратегія армії вбивць. І це саме те, проти чого ми боремося", — констатує Барановський.

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Міністерство оборони Росії, зі свого боку, повідомило про напади "українських терористичних угруповань" на три населені пункти вздовж кордону і заявило, що всі напади було відбито.

Newsweek зв'язався з Міністерством оборони Росії електронною поштою з проханням прокоментувати ситуацію, однак відповіді не надійшло.

Рейд ЛСР, РДК і "Сибірського батальйону"

Вранці 12 березня російські бійці почали перехід на російську територію в Курській і Бєлгородській областях. Бойові дії зав'язалися в кількох населених пунктах. Командир РДК Денис Нікітін заявив, що завдання полягає в тому, щоб наблизити смерть Володимира Путіна і всього кривавого режиму Кремля.

Перед тим у РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Легіон "Свобода Росії" анонсував непросту ніч у Курській області, де бійці б'ються за селище Тьоткіно.

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Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" діють як самостійні підрозділи. Він також підкреслив, що в РФ вони "перебувають у себе вдома".