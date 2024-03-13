Рейд РДК і ЛСР: ЗМІ показали супутникові знімки після бою в Бєлгородській області (відео)

12 березня біля прикордонного пункту пропуску "Нехотіївка" відбулися бої між російськими добровольцями та окупантами. Після протистояння в небо здійнявся густий чорний дим.

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У мережі опублікували супутникові знімки після бою бійців Легіону "Свобода Росії" і Російського добровольчого корпусу на прикордонному пункту пропуску "Нехотіївка" Бєлгородської області у вівторок, 12 березня. Ролик опублікували в російській службі "Радіо Свобода" в Telegram.

"Рейд РДК і Легіону "Свобода Росії" на супутникових знімках", — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, в опублікованому ролику видно сліди вчорашнього бою на прикордонному пункту пропуску "Нехотіївка" в Бєлгородській області. Зокрема, після протистояння в небо почав здійматися густий чорний дим.

Також у виданні зауважили, що Міноборони Росії заявляло, що у вівторок противник не проник на територію РФ, натомість бійці Легіону "Свобода Росії" стверджували, що вели бої в селищі Тьоткіно Курської області.

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Вранці 12 березня депутат Держдуми від Новосибірської області у 2007-2016 років Ілля Пономарьов заявив, що на російсько-українському кордоні в Бєлгородській області йде бій. Зокрема, легіон "Свобода России", РДК та Сибірський прорвалися на територію РФ. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, це "тільки початок". Крім цього, він зауважив, що росіяни мають право перебувати на своїй території і захищати свою свободу.

13 березня бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону опублікували спільну заяву, в якій закликали жителів Бєлгородської і Курської областей евакуюватися. Російські добровольці попередили, що завдадуть "вогневого ураження" по військових позиціях у Курську і Бєлгороді.

Нагадаємо, 13 березня представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що українським спецслужбам активно допомагають росіяни. Зокрема, вони беруть участь у різних диверсіях і розвіддіяльності.