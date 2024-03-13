Рейд РДК и ЛСР: СМИ показали спутниковые снимки после боя в Белгородской области (видео)

12 марта возле пограничного пункта пропуска "Нехотеевка" произошли бои между российскими добровольцами и оккупантами. После противостояния в небо поднялся густой черный дым.

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В сети опубликовали спутниковые снимки после боя бойцов Легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса на пограничном пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области во вторник, 12 марта. Ролик опубликовали в российской службе "Радио Свобода" в Telegram.

"Рейд РДК и Легиона "Свобода России" на спутниковых снимках", — говорится в сообщении.

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В частности, в опубликованном ролике видны следы вчерашнего боя на пограничном пункте пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. В частности, после противостояния в небо начал подниматься густой черный дым.

Также в издании отметили, что Минобороны России заявляло, что во вторник противник не проник на территорию РФ, зато бойцы Легиона "Свобода России" утверждали, что вели бои в поселке Теткино Курской области.

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Утром 12 марта депутат Госдумы от Новосибирской области в 2007-2016 годов Илья Пономарев заявил, что на российско-украинской границе в Белгородской области идет бой. В частности, легион "Свобода России", РДК и Сибирский прорвались на территорию РФ. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, это "только начало". Кроме этого, он отметил, что россияне имеют право находиться на своей территории и защищать свою свободу.

13 марта бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона опубликовали совместное заявление, в котором призвали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться. Российские добровольцы предупредили, что нанесут "огневое поражение" по военным позициям в Курске и Белгороде.

Напомним, 13 марта представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что украинским спецслужбам активно помогают россияне. В частности, они участвуют в различных диверсиях и разведдеятельности.