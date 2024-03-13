Лежать посеред дерев: журналіст опублікував наслідки рейду РДК та ЛСР під Шебекіно (карта)

У мережі опублікували підтвердження втрат ЗС РФ у боях в Бєлгородській області. Бій відбувся посеред лісу за 10 км від українського кордону.

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Командування ЗС РФ "забуло" про військових, які зустрілись з проукраїнськими російськими добровольцями 12 березня. Добровольці почали рейд на територію Бєлгородської та Курської областей, а місцеві жителі зафільмували наслідки бойових дій посеред лісу. Кадри з Бєлгородської області опублікував журналіст Володимир Золкін у Telegram-каналі.

Відео зняти оператором, який їде лісовою дорогою. У кадр потрапляють мінімум четверо російських військових — вони не ворушаться, лежать на землі. У дописі Золкіна вказується, що на записі — ліс біля села Нежеголь у Бєлгородській області.

Фокус не публікує кадри, розміщені у соцмережі, з етичних міркувань.

Нежеголь — село, розташоване за 7 км на схід від Шебекіного. Відстань до українського кордону — близько 10 км. Російська влада 12 березня заявила, що у даній місцевості під час боїв 12 березня дійсно загинуло четверо військових з "Росгвардії", така ж кількість (чотири або, за іншими даними, 10) отримала поранення.

Рейд РДК та ЛСР - ситуація біля Нежеголь та Шебекіно 13 березня Фото: DeepStateMAP

Рейд РДК та ЛСР — деталі

Зазначимо, зранку 12 березня у бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК), "Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" прорвались на територію Бєлгородської області РФ. Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксували просування бронетехніки, над якою майорів прапор Європейського Союзу. Також було чути звуки стрілянина на вулицях населених пунктів.

Пізніше російські добровольці повідомили, що атакують також у Курському напрямку. Зокрема, підбили російський БТР у селі Тьоткіне. Надвечір бійці РДК заявили, що встановили повний контроль над населеним пунктом.

Тим часом події прокоментували в ГУР Міноборони. Речник української розвідки пояснив, що росіяни мають повне право на власний розсуд діяти на території своєї країни. Також повідомив, звідки у них бронетехніка: її затрофеїли у боях з російськими окупаційними військами.

Представник ЛСР своєю чергою заявив, що мета добровольців — "долучитись" до виборів президента РФ, які мають відбутись 15-17 березня. Російська влада повідомила своєму населенню, що повністю відбило спробу прориву. Під час збройної сутички ЗС РФ начебто знешкодили сотні "диверсантів" і два десятки БТР.

Нагадуємо, зранку 13 березня бійці РДК опублікували фото з Тьоткіного та повідомили, що там триває бій. Також у мережі розмістили кадри зіткнення з регулярними підрозділами ЗС РФ в Курській області.