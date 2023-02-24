Парад планет: украинцы могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в один ряд (фото)

В сети появились фотографии, на которых можно увидеть, как три небесных тела выстроились в одну линию.

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В небе над Украиной можно увидеть, как Юпитер, Венера и Луна выстроились в ряд. Такое редкое астрономическое явление называют "парадом планет".

[ + – ] Парад планет над Украиной

Что такое парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, при котором определенное количество планет Солнечной системы оказывается "на одной прямой" от Солнца. Понятие "парад планет" не является научным. В зависимости от числа планет, участвующих в параде, различают малые парады и большие.

Напомним, что ученые рассказали, пройдет ли пуля насквозь через Юпитер. Астрономы провели интересный мысленный эксперимент, который дает лучшее понимание природы газовых гигантов.

Также сообщалось, что телескоп Уэбба нашел "разрушителей Вселенных" сразу после Большого взрыва. Астрономы нашли шесть ранних галактик, которых не должно существовать в природе.

В 2022 году у Земли была мини-луна, и она вернется ради столкновения. Объект, известный как 2022 NX1, вновь приблизится к нашей планете и существует вероятность, что они столкнуться.