Заглянули слишком далеко. Телескоп Уэбба нашел "разрушителей Вселенных" сразу после Большого взрыва

Астрономы нашли шесть ранних галактик, которых не должно существовать в природе.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил полдюжины галактик, существование которых поставило астрономов в тупик. Об этом пишет ScienceAlert.

По словам ученых, найденные галактики сформировались спустя 500-700 млн лет после Большого взрыва. Проблема заключается в том, что по космологическим меркам, обнаруженным галактикам просто не хватило бы времени, чтобы достичь такого размера.

Обнаруженное телескопом Уэбба говорит о том, что современная наука упускает какой-то ключевой момент в эволюции Вселенной.

"Мы никогда не видели настолько большие галактики так рано после Большого взрыва. Этим галактикам 12 млрд лет, а это значит, что они сформировались всего через 500-700 млн лет после Большого взрыва. В это же время, их размеры равняются почти 100 млрд масс нашего Солнца. Это слишком высокий показатель для существующих космологических моделей. Данное открытие может в корни изменить наше представление о том, как образовывались самые ранние галактики во Вселенной", — говорит руководитель международного исследования, астроном Иво Лаббе из Технологического университета Суинберна.

Странные галактики были открыты во время наблюдений телескопа в первые месяцы его работы.

[ + – ] Месторасположение найденных шести галактик Фото: NASA, ESA, CSA, I. Labbe/Swinburne University of Technology

"Тогда мы впервые заглянули в очень раннюю Вселенную и понятия не имели, что собираемся там найти. В итоге, мы обнаружили нечто настолько неожиданное, что сделанное открытие фактически создает большую проблему для науки. Оно ставит под сомнение всю картину формирования ранних галактик", — отмечает астроном Джоэл Лейжа из Пенсильванского государственного университета.

Для того, чтобы понять, насколько "неправильны" найденный галактики, стоит вернуться в самое начало. Согласно нашим космологическим моделям, ранние галактики во Вселенной мало походили на те, с которыми мы привыкли иметь дело.

Сперва горячий бульон из частиц, который появился после Большого взрыва, должен был остыть достаточно, чтобы сформировались атомы, заполняя пространство водородом и гелием. Именно из этого "супа" появились первые галактики около 150 млн лет после Большого взрыва.

Конечно, этот процесс сложно проследить во всем отрезке времени с Большого взрыва, но имеющиеся свидетельства подтверждают временную шкалу. Она предполагает, что между 500 и 700 млн лет назад галактики все еще собирались вместе.

В это же время, ученые отыскали полностью сформировавшиеся гигантские галактики. Эти объекты настолько трудно объяснить, что группа исследователей долгое время искала ошибку в результатах наблюдения. Но просчетов так и не нашли. Это указывает на то, что ошибка закралась в наше понимание космологии или формирования самых первых галактик во Вселенной.

"Понимание того, что формирование галактик началось в очень ранней Вселенной, переворачивает с ног на голову все то, что многие из нас считали устоявшейся наукой. Неофициально мы назвали найденные объект "разрушителями Вселенных" – и до сих пор они полностью оправдывали свое прозвище", — говорит Лейжа.

Есть предположение, что найденные объекты на самом деле не галактики, а нечто другое. Например, они могут оказаться невиданными ранее сверхмассивными черными дырами. Но даже в этом случае количество массы, которая сосредоточена в одном месте, невероятно велико. Это также заставит ученых пересмотреть свои теории по поводу черных дыр.

Возможно, объекты на самом деле не галактики, а что-то другое. Например, они могут быть сверхмассивными черными дырами, которых раньше никогда не было. Однако даже в этом случае количество массы, сосредоточенной в одном месте, по-прежнему трудно объяснить на столь раннем этапе существования Вселенной; и это может также означать пересмотр нашего понимания черных дыр.

Напомним, недавно телескоп Уэбба впервые сделал детальные снимки знаменитой космической структуры "Столпы Творения. Она находится в созвездии Змеи на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас.