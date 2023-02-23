Зазирнули надто далеко. Телескоп Вебба знайшов "руйнівників Всесвіту" відразу після Великого вибуху

Астрономи знайшли шість ранніх галактик, яких не повинно існувати в природі.

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Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив пів дюжини галактик, існування яких поставило астрономів у глухий кут. Про це пише ScienceAlert.

За словами вчених, знайдені галактики сформувалися через 500-700 млн років після Великого вибуху. Проблема полягає в тому, що за космологічними мірками, виявленим галактикам просто не вистачило б часу, щоб досягти такого розміру.

Виявлене телескопом Вебба говорить про те, що сучасна наука втрачає якийсь ключовий момент в еволюції Всесвіту.

"Ми ніколи не бачили настільки великі галактики так рано після Великого вибуху. Цим галактикам 12 млрд років, а це означає, що вони сформувалися всього через 500-700 млн років після Великого вибуху. У той же час їх розміри дорівнюють майже 100 млрд мас нашого Сонця. Це надто високий показник для наявних космологічних моделей. Це відкриття може докорінно змінити наше уявлення про те, як утворювалися найраніші галактики у Всесвіті", — каже керівник міжнародного дослідження, астроном Іво Лаббе з Технологічного університету Свінберна.

Дивні галактики були відкриті під час спостережень телескопа в перші місяці його роботи.

[ + – ] Місцезнаходження знайдених шести галактик Фото: галактики

"Тоді ми вперше зазирнули в дуже ранній Всесвіт й поняття не мали, що збираємося там знайти. Зрештою, ми помітили щось настільки несподіване, що зроблене відкриття фактично створює велику проблему для науки. Воно ставить під сумнів всю картину формування ранніх галактик", — зазначає астроном Джоел Лейжа з Пенсільванського державного університету.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки "неправильні" знайдені галактики, варто повернутися в самий початок. Згідно з нашими космологічними моделями, ранні галактики у Всесвіті мало схожі на ті, з якими ми звикли мати справу.

Спершу гарячий бульйон із частинок, що з'явився після Великого вибуху, мав охолонути достатньо, щоб сформувалися атоми, заповнюючи простір воднем і гелієм. Саме з цього "супу" з'явилися перші галактики приблизно 150 млн років після Великого вибуху.

Звичайно, цей процес складно простежити в усьому відрізку часу з Великого вибуху, але наявні свідчення підтверджують тимчасову шкалу. Вона припускає, що між 500 і 700 млн років тому галактики все ще збиралися разом.

У той самий час, учені знайшли цілком сформовані гігантські галактики. Ці об'єкти настільки важко пояснити, що група дослідників тривалий час шукала помилку в результатах спостереження. Але прорахунків так і не знайшли. Це вказує на те, що помилка закралася в наше розуміння космології або формування перших галактик у Всесвіті.

"Розуміння того, що формування галактик почалося в дуже ранньому Всесвіті, перевертає з ніг на голову все те, що багато хто з нас вважав усталеною наукою. Неофіційно ми назвали знайдені об'єкт "руйнівниками Всесвітів" — і досі вони повністю виправдовували своє прізвисько", — каже Лейжа.

Є припущення, що знайдені об'єкти насправді не галактики, а щось інше. Наприклад, вони можуть виявитися небаченими раніше надмасивними чорними дірками. Але навіть у цьому випадку кількість маси, яка зосереджена в одному місці, неймовірно велика. Це також змусить вчених переглянути свої теорії щодо чорних дірок.

Можливо, об'єкти насправді не галактики, а щось інше. Наприклад, вони можуть бути надмасивними чорними дірками, яких раніше ніколи не було. Однак навіть у цьому випадку кількість маси, зосередженої в одному місці, як і раніше, важко пояснити на такому ранньому етапі існування Всесвіту; і це може також означати перегляд нашого розуміння чорних дір.

Нагадаємо, нещодавно телескоп Вебба вперше зробив детальні знімки знаменитої космічної структури "Стовпи Творіння". Вона знаходиться в сузір'ї Змії на відстані 7 тисяч світлових років від нас.