Год здесь длится 10 000 лет. Телескоп Уэбб нашел необычную планету недалеко от Земли

Новая экзопланета имеет "песчаные" облака и расположена в 40 световых годах от нас.

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Космический телескоп Уэбб во время своего очередного обзора космоса смог обнаружить новую экзопланету, где день длится 22 земных часа, а год равен 10 тысячам земных лет. Одна из особенностей планеты состоит в том, что в ее атмосфере обнаружены "песчаные", то есть состоящие из силикатов облака, пишет Gizmodo.

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Космический телескоп Уэбб нашел новую экзопланету, которая получила название VHS 1256b. Она вращается вокруг двух близко расположенных друг к другу звезд на расстоянии в 40 световых лет от Земли, что по космическим меркам считается очень близко.

С помощью приборов NIRSpec и MIRI, которыми оборудована космическая обсерватория, ученые смогли провести тщательное изучение новой планеты. Оказалось, что в верхних слоях ее атмосферы находятся плотные облака, состоящие из силикатов. А в нижних слоях структура облаков меняется, и они становятся еще плотнее. По словам ученых, эти облака имеют очень высокую температуру, и они постоянно перемещаются, что делает данную планету миром с самой изменчивой атмосферой известным на сегодняшний день.

Астрономы выяснили, что на экзопланете VHS 1256b день длится 22 земных часа, но в то же время она находится очень далеко от своих двух родных звезд. По оценкам ученых планета расположена примерно в 4 раза дальше, чем Плутон от Солнца (еще 17 лет назад этот мир считался самой дальней планетой Солнечной системы, но в 2006 году его перевели в статус карликовой планеты). Кстати, Фокус уже писал о новом открытии, которое сделали ученые, изучая Плутон.

Космический телескоп Уэбб нашел новую экзопланету, которая получила название VHS 1256b. Она вращается вокруг двух близко расположенных друг к другу звезд на расстоянии в 40 световых лет от Земли, что по космическим меркам считается очень близко Фото: NASA

Учитывая такое далекое расстояние от своих звезд, на планете VHS 1256b год продолжается целых 10 000 земных лет. Также ученым удалось выяснить, что на экзопланете есть признаки существования воды, метана, угарного и углекислого газа. Но каким образом эти соединения появляются на планете и где они больше сконцентрированы – в атмосфере или в недрах – пока не известно.

Исследование планеты VHS 1256b показало, что это очень молодой мир, которому 150 млн лет, тогда как нашей Земле уже 4,5 млрд лет. Ученые считают, что со временем планета начнет остывать и ее густой облачный покров рассеется. Дальнейшие наблюдения за этой планетой помогут получить еще больше информации об этом странном мире.

Космический телескоп Уэбб кроме изучения самой ранней Вселенной и очень далеких галактик также занимается исследованием новых экзопланет. Благодаря этому астрономы получили немало важных данных о новых далеких и не очень мирах вне Солнечной системы.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил планету, которая по размерам почти такая же, как и Земля, но год здесь длится всего 2 дня. Находится этот мир также относительно недалеко – нас разделяет 41 световой год.

В прошлом году, как уже писал Фокус, телескоп Уэбб обнаружил на одной из экзопланет, которая находится на расстоянии в 700 световых лет от Земли, самую ядовитую атмосферу.

Еще летом прошлого года космическая обсерватория впервые обнаружила углекислый газ в составе далекой экзопланеты, как уже писал Фокус.

Среди недавних наблюдений телескопа Уэбб можно выделить изображение редкой звезды, которая постепенно приближается к тому, чтобы взорваться сверхновой, как уже писал Фокус.