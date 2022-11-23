Телескоп Уэбб обнаружил на экзопланете самую ядовитую атмосферу: в ней найден оксид серы

Новые химические вещества нашли ученые в составе планеты WASP-39b, которая находится на расстоянии в 700 световых лет от нас.

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Космический телескоп Уэбб продолжает изучать экзопланету WASP-39b, которая вращается на очень близком расстоянии от своей звезды в созвездии Девы на расстоянии в 700 световых лет от нас. Новые данные указывают на очень токсичную атмосферу этого газового гиганта, пишет Gizmodo.

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Ученые из Оксфордского университета, Великобритания, представили новое исследование, которое еще не прошло научное рецензирование, но в нем говорится о том, что в атмосфере планеты WASP-39b имеется большое разнообразие химических соединений и элементов.

Экзопланета WASP-39b, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды, является горячим Юпитером. То есть она похожа на эту планету по массе и размерам. Если быть точнее, то ее масса на треть меньше массы Юпитера, а размер на треть больше газового гиганта из нашей Солнечной системы.

Эта планета вращается вокруг своей звезды по орбите, по которой вращается вокруг Солнца Юпитер, а это значит, что там слишком жарко. Ее открыли еще в 2011 году, но она уже несколько раз находилась под пристальным вниманием космического телескопа Уэбба. Фокус уже писал, что телескопу удалось обнаружить в ее атмосфере наличие углекислого газа. И это первый подобный случай для экзопланет.

Новое исследование показывает, что в атмосфере WASP-39b находится больше химических соединений, в том числе вода, оксид серы, монооксид углерода, а также натрий и калий. И это делает атмосферу планеты невероятно ядовитой.

[ + – ] Новое исследование показывает, что в атмосфере WASP-39b находится больше химических соединений, в том числе вода, оксид серы, монооксид углерода, а также натрий и калий. И это делает атмосферу планеты невероятно ядовитой Фото: NASA

"Мы впервые стали свидетелями существования фотохимии, то есть химических реакций, которые инициирует свет звезды на экзопланетах. В частности это касается наличия оксида серы, что говорит о токсичности этой атмосферы. С помощью телескопа Уэбба мы сможем еще лучше разобраться с составом атмосфер далеких планет", — говорит Шанг-Мин Цай, из Оксфордского университета.

Чтобы узнать из чего состоит атмосфера планеты WASP-39b, телескоп Уэбб вел наблюдения за ней в то время, когда она проходила на фоне своей звезды. Когда это произошло звездный свет осветил планету и Уэбб уловил длину волны этого света в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому ученые смогли определить, какие химические вещества присутствуют в атмосфере, исходя из длины волны света, который они поглощают.

[ + – ] Чтобы узнать из чего состоит атмосфера планеты WASP-39b, телескоп Уэбб вел наблюдения за ней в то время, когда она проходила на фоне своей звезды. Когда это произошло звездный свет осветил планету и Уэбб уловил длину волны этого света в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому ученые смогли определить, какие химические вещества присутствуют в атмосфере, исходя из длины волны света, который они поглощают Фото: SciTechDaily

Благодаря приборам телескопа Уэбба ученые смогут лучше понять все разнообразие составов планет в Млечном Пути и конечно же есть шанс обнаружить на них признаки жизни. На WASP-39b слишком высокая температура, чтобы там могли появится какие-либо живые микроорганизмы, но они могут существовать на гораздо меньших каменистых планетах, которые напоминают по составу Землю.

Новое исследование также показало, что в атмосфере WASP-39b химические элементы и соединения распределены не равномерно, а находятся отдельными группами. Ученые предполагают, что эта экзопланета сформировалась в течение долгого времени в результате слияния планетезималей, то есть строительных блоков планет.

Что касается формирования планет, то Фокус уже писал о новом открытии ученых, которые считают, что Земля и другие планеты нашей звездной системы появились намного раньше, чем предполагалось.

Также телескоп Уэбб, как писал Фокус, запечатлел момент рождения новой звезды и подобный процесс сопровождал рождение нашего Солнца и появление Солнечной системы.

За первым этапом формирования новой звезды также наблюдал космический телескоп Хаббл, как уже писал Фокус.

Что касается эволюции планет, то Фокус уже писал о новом исследовании, которое раскрывает причину того, почему Венера не стала похожей на Землю, хотя к этому были все предпосылки.