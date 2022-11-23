Телескоп Вебб виявив на екзопланеті найотруйнішу атмосферу: в ній знайдено оксид сірки

Нові хімічні речовини знайшли вчені у складі планети WASP-39b, яка знаходиться на відстані 700 світлових років від нас.

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Космічний телескоп Вебб продовжує вивчати екзопланету WASP-39b, яка обертається на дуже близькій відстані від своєї зірки в сузір'ї Діви на відстані 700 світлових років від нас. Нові дані вказують на токсичну атмосферу цього газового гіганта, пише Gizmodo.

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Учені з Оксфордського університету, Велика Британія, представили нове дослідження, яке ще не пройшло наукового рецензування, але в ньому йдеться про те, що в атмосфері планети WASP-39b є велика різноманітність хімічних сполук та елементів.

Екзопланета WASP-39b, що обертається навколо схожої на Сонце зірки, є гарячим Юпітером. Тобто вона схожа на цю планету за масою і розмірами. Якщо точніше, то її маса на третину менша за масу Юпітера, а розмір на третину більший від газового гіганта з нашої Сонячної системи.

Ця планета обертається навколо своєї зірки по орбіті, по якій обертається навколо Сонця Юпітер, а це означає, що там занадто жарко. Її відкрили ще в 2011 році, але вона вже кілька разів перебувала під пильною увагою космічного телескопа Вебба. Фокус уже писав, що телескопу вдалося виявити в її атмосфері наявність вуглекислого газу. І це перший подібний випадок для екзопланет.

Нове дослідження показує, що в атмосфері WASP-39b знаходиться більше хімічних сполук, зокрема вода, сірка оксид, монооксид вуглецю, а також натрій і калій. І це робить атмосферу планети неймовірно отруйною.

[ + – ] Нове дослідження показує, що в атмосфері WASP-39b знаходиться більше хімічних сполук, зокрема вода, сірка оксид, монооксид вуглецю, а також натрій і калій. І це робить атмосферу планети неймовірно отруйною Фото: NASA

"Ми вперше стали свідками існування фотохімії, тобто хімічних реакцій, які ініціює світло зірки на екзопланетах. Зокрема, це стосується наявності оксиду сірки, що говорить про токсичність цієї атмосфери. За допомогою телескопа Вебба ми зможемо ще краще розібратися зі складом атмосфер далеких планет", — каже Шанг-Мін Цай, з Оксфордського університету.

Щоб дізнатися, з чого складається атмосфера планети WASP-39b, телескоп Вебб вів спостереження за нею в той час, коли вона проходила на тлі своєї зірки. Коли це сталося зоряне світло висвітлило планету і Вебб вловив довжину хвилі цього світла в інфрачервоному діапазоні. Завдяки цьому вчені змогли визначити, які хімічні речовини є в атмосфері, виходячи з довжини хвилі світла, яке вони поглинають.

[ + – ] Щоб дізнатися, з чого складається атмосфера планети WASP-39b, телескоп Вебб вів спостереження за нею в той час, коли вона проходила на тлі своєї зірки. Коли це сталося зоряне світло висвітлило планету і Вебб вловив довжину хвилі цього світла в інфрачервоному діапазоні. Завдяки цьому вчені змогли визначити, які хімічні речовини є в атмосфері, виходячи з довжини хвилі світла, яке вони поглинають Фото: SciTechDaily

Завдяки приладам телескопа Вебба вчені зможуть краще зрозуміти всю різноманітність складів планет у Чумацькому Шляху і, звичайно ж, є шанс знайти на них ознаки життя. На WASP-39b занадто висока температура, щоб там могли з'явитися будь-які живі мікроорганізми, але вони можуть існувати на менших кам'янистих планетах, які нагадують за складом Землю.

Нове дослідження також показало, що в атмосфері WASP-39b хімічні елементи та сполуки розподілені не рівномірно, а знаходяться окремими групами. Учені припускають, що ця екзопланета сформувалася протягом тривалого часу внаслідок злиття планетезималей, тобто будівельних блоків планет.

Щодо формування планет, то Фокус уже писав про нове відкриття вчених, які вважають, що Земля та інші планети нашої зіркової системи з'явилися набагато раніше, ніж передбачалося.

Також телескоп Вебб, як писав Фокус, зобразив момент народження нової зірки і подібний процес супроводжував народження нашого Сонця та появу Сонячної системи.

За першим етапом формування нової зірки також спостерігав космічний телескоп Габбл, як писав Фокус.

Що стосується еволюції планет, то Фокус уже писав про нове дослідження, яке розкриває причину того, чому Венера не стала схожою на Землю, хоча до цього були всі передумови.