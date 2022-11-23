Земля з'явилася набагато раніше, ніж вважалося: що каже нове дослідження

Вчені вважають, що не тільки Земля, а й інші планети Сонячної системи існують набагато довше, ніж передбачалося.

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Нове дослідження далеких зірок показує, що планети починають своє формування разом із батьківською зіркою, а не через мільйони років, як передбачалося, пише Forbes.

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Раніше передбачалося, що планети не формуються навколо зірки, поки вона не досягне певного розміру. Але нове дослідження вчених із Кембриджського університету, Великобританія, говорить про інше. Астрономи вивчили одні з найстаріших зірок у Всесвіті і дійшли висновку, що зірки та навколишні планети формуються одночасно.

"Ми досить добре розуміємо, як відбувається процес формування планет, але, коли починається цей процес — ось у чому питання. Метою нашого дослідження було зрозуміти, чи починається формування планет дуже рано, коли ще відбувається формування зірки, або все починається через мільйони років, після того, як зірка вже виросла?" — каже Емі Бонсор із Кембриджського університету.

Вченим зараз відомо про те, що наша Сонячна система почалася з формування Сонця з газової хмари 4,6 млрд років тому. Вважається, що планети почали формуватися навколо нашої зірки з диска, наповненого газом та пилом, за сотні мільйонів років. Зокрема наша Земля, як передбачається, сформувалася 4,5 млрд років тому.

У межах нового дослідження вчені використовували комплекс радіотелескопів ALMA, розташований у чилійській пустелі Атакама (Південна Америка), для вивчення атмосфер білих карликів. Білими карликами вважаються погаслі мертві зірки, які скинули свій зовнішній матеріал у космос через закінчення життєвого циклу. Білими карликами часто стають зірки, схожі на Сонце. В атмосферах цих мертвих зірок вчені хотіли виявити залишки планетезималей — будівельних блоків, зокрема формуються планети.

[ + – ] Білими карликами вважаються погаслі мертві зірки, які скинули свій зовнішній матеріал у космос через закінчення життєвого циклу. Білими карликами часто стають зірки, схожі на Сонце. В атмосферах цих мертвих зірок вчені хотіли виявити залишки планетезималей – будівельних блоків, з яких формуються планети Фото: Forbes

За словами Бонсор, атмосфери білих карликів є своєрідними космічними цвинтарями, так у них можна виявити уламки астероїдів і планетезималей, які залишилися після формування планет.

Вчені вважають, що атмосфера цих зірок забруднена важкими елементами, такими як магній, залізо та кальцій, які потрапили сюди після того, як космічні камені врізалися в зірку та розплавилися у її атмосфері.

Вважають, що формування планет починається в акреційному диску навколо молодої зірки, що складається з водню, гелію та частинок льоду та пилу. Коли частки пилу об'єднуються, то з'являються вищезазначені планетезималі. Вони з часом збільшуються в розмірах і стають планетами та астероїдами.

[ + – ] Вважають, що формування планет починається в акреційному диску навколо молодої зірки, що складається з водню, гелію та частинок льоду та пилу. Коли частки пилу об'єднуються, то з'являються вищезазначені планетезималі. Вони з часом збільшуються в розмірах і стають планетами та астероїдами Фото: Apophis

"Наші результати показує, що планетезималі утворюються майже відразу разом із формуванням нової зірки. Тобто процес формування планет починається ще на початковому етапі появи зіркової системи. Тому ми вважаємо, що Земля та інші планети нашої Сонячної системи з'явилися набагато раніше, ніж заведено вважати", — каже Бонсор.

Фокус вже писав про дослідження двох незвичайних білих карликів і про те, що вченим вдалося виявити уламки планети, схожої на Землю, яка існувала ще 10 млрд років тому.

Про те, як формуються зірки і у тому, що космічний телескоп Габбл зміг побачити початковий етап цього процесу, Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що згідно з прогнозом вчених, ми скоро станемо свідками важливого відкриття: астрономи знайдуть таку саму, як і Земля планету.

Нагадуємо, що кілька днів тому вчені ввели в обіг нові одиниці вимірів і виявилося, що маса нашої планети складає всього 6 роннаграмів. Які ще одиниці вимірів можна тепер використати, Фокус уже писав.