Учені ввели нові одиниці вимірів: з'ясувалося, що Земля важить 6 роннаграмів

У Міжнародній системі одиниць (СІ) з'явилися нові метричні префікси для відомих одиниць виміру.

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Учені та представники урядів різних країн, які зібралися на 27-й Генеральній конференції з мір і ваг, що проходила у Версальському палаці, неподалік Парижа, проголосували за прийняття нових метричних префіксів у Міжнародній системі одиниць (СІ), пише ScienceAlert.

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Ще в 1960 році була створена Міжнародна система одиниць (СІ), призначення якої стандартизувати всю метричну систему. Для вираження великих чи навпаки маленьких величин використовують префікси для одиниць виміру. Наприклад, візьмемо одиницю виміру ваги — грам. Приставимо до неї префікс кіло і вийде кілограм, тобто 1 000 г. Адже говорити кілограм набагато простіше, ніж, наприклад, при вимірі своєї ваги говорити 70 тисяч грамів.

Але за ці 60 років значно зросла потреба в появі все нових і нових префіксів для відомих величин виміру, адже наука не стоїть на місці й людству потрібні позначення або для величезних величин виміру, у яких десятки нулів після одиниці, або ж дуже маленьких значень, з десятками нулів перед одиницею.

Востаннє нові префікси вчені додавали ще в 1991 році й це були зета та йота. Зета — це одиниця з 21 нулем, а йота — це одиниця з 24 нулями. Наприклад, зетаметр — це 1 000 000 000 000 000 000 000 м.

Тепер же в Міжнародній системі одиниць (СІ) з'явилися префікси ронна та кветта (для позначення великих величин), а також ронто та квекто (для позначення дуже малих величин). Наприклад, 1 роннаметр — це одиниця з 27 нулями, а кветтаметр — це одиниця з 30 нулями. Але якщо величина дуже маленька, то для цього можна використовувати ронтометри та квектометри. Вийде те саме, що й з попередніми значеннями, тільки нулі будуть перед одиницею.

[ + – ] Учені та представники урядів різних країн, які зібралися на 27-й Генеральній конференції з мір і ваг, що проходила у Версальському палаці, неподалік Парижа, проголосували за прийняття нових метричних префіксів у Міжнародній системі одиниць (СІ) Фото: Wikipedia

Провідну роль у введенні в метричну систему нових одиниць виміру відіграла Національна фізична лабораторія Великої Британії, яка, власне, була ініціатором змін.

За словами Річарда Брауна з Національної фізичної лабораторії Великої Британії, попередніх префіксів уже не вистачало для позначення все більшого обсягу даних, а також позначення надмалих величин.

"Вимірювання обсягу даних у йотабайтах досягло межі, їх набагато більше. З іншого боку, надмалі величини з'явилися зокрема й у фізиці елементарних частинок. І для них також потрібні нові значення", — каже Браун.

[ + – ] За словами Брауна, нові префікси можна використати для будь-яких величин. Учені вважали, що наша планета важить, здавалося б, всього 6 роннаграмів, але насправді це шістка з 27 нулями після неї. У той же час, Юпітер звичайно важчий, і його вага складає згідно з новими одиницями виміру — 2 кеттаграми або двійка з 30 нулями Фото: phys.org

За словами Брауна, нові префікси можна використати для будь-яких величин. Учені вважали, що наша планета важить, здавалося б, всього 6 роннаграмів, але насправді це шістка з 27 нулями після неї. У той же час, Юпітер звичайно важчий, і його вага складає згідно з новими одиницями виміру — 2 кеттаграми або двійка з 30 нулями.

За словами Брауна, ідея про те, що потрібно вводити нові префікси, виникла через те, що деякі компанії, наприклад Google, уже використовують несанкціоновані приставки до величин для позначення величезних обсягів даних — бронтобайти та геллабайти.

Учені вважають, що нові префікси допоможуть задовольнити підвищену потребу у великих значеннях на приблизно 25 років.

Як уже писав Фокус, учені назвали місто на Землі, яке є найбільшим у світі за кількістю населення і за площею.