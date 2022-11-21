Ученые ввели новые единицы измерений: оказалось, что Земля весит 6 роннаграммов

В Международной системе единиц (СИ) появились новые метрические префиксы для известных единиц измерения.

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Ученые и представители правительств разных стран, которые собрались на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в Версальском дворце, недалеко от Парижа, проголосовали за принятие новых метрических префиксов в Международной системе единиц (СИ), пишет ScienceAlert.

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Еще в 1960 году была создана Международная системе единиц (СИ), которая призвана стандартизовать всю метрическую систему. Для выражения больших или наоборот маленьких величин используют префиксы для единиц измерения. Например, возьмем единицу измерения веса – грамм. Приставим к ней префикс кило и получится килограмм, то есть 1000 граммов. Ведь говорить килограмм намного проще, чем, например, при измерении своего веса говорить 70 тысяч грамм.

Но за эти 60 лет значительно выросла потребность в появлении все новых и новых префиксов для известных величин измерения, ведь наука не стоит на месте и человечеству требуются обозначения либо для огромных величин измерения, у которых десятки нулей после единицы, или же очень маленьких значений, с десятками нулей перед единицей.

В последний раз новые префиксы ученые добавляли еще в 1991 году и это были зетта и йотта. Зетта – это единица с 21 нулем, а йотта – это единица с 24 нулями. Например, зеттаметр – это 1 000 000 000 000 000 000 000 м.

Теперь же в Международной системе единиц (СИ) появились префиксы ронна и кветта (для обозначения больших величин), а также ронто и квекто (для обозначения очень малых величин). Например, 1 роннаметр – это единица с 27 нулями, а кветтаметр – это единица с 30 нулями. Но если величина очень маленькая, то для этого можно использовать ронтометры и квектометры. Получится то же самое, что и с предыдущими значениями, только нули будут перед единицей.

[ + – ] Ученые и представители правительств разных стран, которые собрались на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в Версальском дворце, недалеко от Парижа, проголосовали за принятие новых метрических префиксов в Международной системе единиц (СИ) Фото: Wikipedia

Ведущую роль в введении в метрическую систему новых единиц измерения сыграла Национальная физическая лаборатория Великобритании, которая собственно и была инициатором изменений.

По словам Ричарда Брауна из Национальной физической лаборатории Великобритании, предыдущих префиксов уже не хватало для обозначения все большего объема данных, а также для обозначения сверхмалых величин.

"Измерения объема данных в йоттабайтах достигло предела, их намного больше. С другой стороны, сверхмалые величины появились в том числе и в физике элементарных частиц. И для них также нужны новые значения", — говорит Браун.

[ + – ] По словам Брауна, новые префиксы можно использовать для любых величин. Ученые посчитали, что наша планета весит, казалось бы, всего 6 роннаграммов, но на самом деле это шестерка с 27 нулями после нее. В то же время, Юпитер естественно тяжелее, и его вес составляет согласно новым единицам измерения – 2 кеттаграмма или же двойка с 30 нулями Фото: phys.org

По словам Брауна, новые префиксы можно использовать для любых величин. Ученые посчитали, что наша планета весит, казалось бы, всего 6 роннаграммов, но на самом деле это шестерка с 27 нулями после нее. В то же время, Юпитер естественно тяжелее, и его вес составляет согласно новым единицам измерения – 2 кеттаграмма или же двойка с 30 нулями.

По словам Брауна, идея о том, что нужно вводить новые префиксы, возникла из-за того, что некоторые компании, например, Google, уже используют несанкционированные приставки к величинам для обозначения огромных объемов данных — бронтобайты и геллабайты.

Ученые считают, что новые префиксы помогут удовлетворить растущую потребность в больших значениях на следующие примерно 25 лет.

Как уже писал Фокус, ученые назвали город на Земле, который является самым большим в мире по количеству населения и по площади.