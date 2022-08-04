Проживает четверть населения страны: ученые назвали самый большой город в мире

Каждый человек хотя бы раз пытался выяснить, какой город занимает статус самого большого в мире. Что же, эксперты решили утолить этот интерес и определили самый большой город по населению и площади.

Многие люди не раз задавались вопросом, какой город самый большой в мире: Нью-Йорк? Буэнос-Айрес? Рио-де-Жанейро? Однако прежде чем перейти к ответу, нужно определиться с тем, что вы подразумевайте под "большим городом" — территорию или население, пишет Mental Floss.

Согласно Докладу ООН о городах мира за 2018 год, Токио с населением более 37 миллиона человек опережает Дели в Индии и Шанхай в Китае. Столица Японии побила мировой рекорд как самый густонаселенный город еще в 2006 году с населением 35,53 миллиона человек, что вдвое больше, чем в Нью-Йорке. Для сравнения на всем континенте Австралии проживает примерно 25,5 миллиона людей.

Стоит отметить, что население, проживающее в официальной городской черте Токио, меньше — 14 миллионов человек. Тем не менее он вырос из нескольких близлежащих городов, которые слились в гигантскую городскую застройку, образуя один мегаполис площадью, где проживает четверть населения Японии.

Первое сокращение населения за четверть века произошло в Токио во время пандемии COVID-19, но несмотря на это он не потерял свое первое место в списке.

[ + – ] Нью-Йорк - самый большой по площади город в мире

Следующим по численности населения городским районом является Дели, Индия, в котором в 2018 году проживало около 31,1 миллиона жителей. Что интересно, многие люди почему-то считают, что именно Нью-Йорк самый густонаселенный город. Однако, несмотря на то, что это самый большой город США, Нью-Йорк не приближается к вершине рейтинга. Его население в 2021 году составляло около 8,46 миллиона человек в черте города и 19,77 миллиона человек в пригородах.

Говоря о крупнейших городах мира, обычно имеют в виду население, а не площадь. Если вы когда-нибудь были в больших городах, где люди просто стоят друг на друге, вы знаете, что физическое пространство может быть ограничено в самых оживленных мегаполисах планеты.

Однако, что касается самого большого города по площади, то тут первое и почетное место забирает Нью-Йорк. Однако специалисты по-разному интерпретируют размер города. Одни отмечают, что Нью-Йорк занимает в общей сложности 8 683 км², в то время как другие указывают, что город занимает площадь 12 093 км². Такое несоответствие связано с тем, что не существует конкретных норм и договоренностей о том, как определять границы города.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, почему раковины шумят морем. Как оказалось, шум внутри ракушки образуется из-за окружающего вокруг шума.