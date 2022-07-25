Ученые рассказали, почему ракушка шумит морем

Одни люди считают, что причина шума из-за текущей по нашим кровеносным сосудам крови, другие из-за движения потоков воздуха. Но как отмечают эксперты, оба варианты ошибочны.

Все в детстве пробовали подносить к уху ракушку, которую купили на море в качестве сувенира. Кажется, что как бы далеко вы ни находились от моря, вы все равно можете поднести к уху ракушку и услышать рев волн, накатывающих на берег. Лучшими раковинами для воспроизведения этого звука являются большие спиральные раковины, пишет Science How Stuff Works.

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Одни люди предполагают, что звук, который мы слышим от морской раковины, является эхом крови, бегущей по кровеносным сосудам уха. Однако это так не работает. Если бы это было правдой, то, например, после тренировки звук бы усиливался, потому что после физической активности кровь бежит быстрее.

Другие говорят, что свистящий звук создается из-за движения потоков воздуха через раковину. Если ракушку держать на небольшом расстоянии от уха, то шум кажется намного сильнее, чем, если поднести ракушку прямо к уху. Однако эта теория не работает в звуконепроницаемом помещении. В звуконепроницаемом помещении все еще есть воздух, но когда вы подносите ракушку к уху, звука не будет.

Но как отмечают ученые, наиболее вероятным объяснением образующегося звука внутри раковины является окружающий вокруг шум. Раковина, которую вы держите чуть выше уха, улавливает этот шум, который резонирует внутри раковины. Таким образом, размер и форма ракушки оказывают некоторое влияние на звук, который вы слышите.

Разные раковины звучат по-разному, потому что они выделяют различные частоты. Вам даже не нужна морская ракушка, чтобы услышать шум. Вы можете воспроизвести тот же "морской" звук, используя пустую чашку или даже прижав ладонь к уху. Попробуйте и меняйте расстояние, на котором вы подносите чашу к уху. Уровень звука будет варьироваться в зависимости от угла и расстояния чаши от уха.

Шум снаружи раковины также может изменить интенсивность звука, который вы слышите внутри. Когда звук извне попадает в ракушку, он отражается, создавая слышимый шум. Таким образом, чем громче среда, в которой вы находитесь, тем громче будет звук "моря".