Вчені розповіли, чому мушля шумить морем

Одні люди вважають, що причина шуму через кров, що тече по наших кровоносних судинах, інші через рух потоків повітря. Але, як зазначають експерти, обидва варіанти помилкові.

Усі в дитинстві пробували підносити до вуха черепашку, яку купили на морі як сувенір. Здається, що як би далеко ви не знаходилися від моря, ви все одно можете піднести до вуха черепашку і почути рев хвиль, що накочують на берег. Найкращими раковинами для відтворення цього звуку є великі спіральні раковини, пише Science How Stuff Works.

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Одні люди припускають, що звук, який ми чуємо від морської раковини, є відлунням крові, що біжить кровоносними судинами вуха. Однак це так не працює. Якби це було правдою, то, наприклад, після тренування звук посилювався б, тому що після фізичної активності кров біжить швидше.

Інші кажуть, що свистячий звук створюється через рух потоків повітря через раковину. Якщо черепашку тримати на невеликій відстані від вуха, то шум здається набагато сильнішим, ніж, якщо піднести черепашку прямо до вуха. Проте ця теорія не працює у звуконепроникному приміщенні. У звуконепроникному приміщенні все ще є повітря, але коли ви підносите черепашку до вуха, звуку не буде.

Але як зазначають вчені, найбільш ймовірним поясненням звуку, що утворюється всередині раковини є навколишній шум. Раковина, яку ви тримаєте трохи вище вуха, вловлює цей шум, який резонує всередині раковини. Таким чином, розмір і форма черепашки впливають на звук, який ви чуєте.

Різні мушлі звучать по-різному, тому що вони виділяють різні частоти. Вам навіть не потрібна морська мушля, щоб почути шум. Ви можете відтворити той самий "морський" звук, використовуючи порожню чашку або навіть притиснувши долоню до вуха. Спробуйте та змінюйте відстань, на якій ви підносите чашу до вуха. Рівень звуку варіюватиметься залежно від кута та відстані чаші від вуха.

Шум зовні раковини може також змінити інтенсивність звуку, який ви чуєте всередині. Коли звук ззовні потрапляє у черепашку, він відбивається, створюючи чутний шум. Таким чином, чим голосніше середовище, в якому ви знаходитесь, тим гучнішим буде звук "моря".