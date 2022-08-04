Проживає чверть населення країни: вчені назвали найбільше місто у світі

Кожна людина хоча б раз намагалася з'ясувати, яке місто займає статус найбільшого у світі. Що ж, експерти вирішили вгамувати цей інтерес і визначили найбільше місто за населенням та площею.

Багато людей не раз цікавилися питанням, яке місто найбільше у світі: Нью-Йорк? Буенос-Айрес? Ріо-де-Жанейро? Однак перш ніж перейти до відповіді, потрібно визначитися з тим, що ви маєте на увазі під "великим містом" — територію чи населення, пише Mental Floss.

Згідно з Доповіддю ООН про міста світу за 2018 рік, Токіо з населенням понад 37 мільйонів людей випереджає Делі в Індії та Шанхай у Китаї. Столиця Японії побила світовий рекорд як найбільше густонаселене місто ще в 2006 році з населенням 35,53 мільйона людей, що вдвічі більше, ніж у Нью-Йорку. Для порівняння на всьому континенті Австралії мешкає приблизно 25,5 мільйона людей.

Варто зазначити, що населення, яке проживає в офіційних межах міста Токіо, менше — 14 мільйонів осіб. Проте місто виросло із кількох прилеглих міст, які злилися в гігантську міську забудову, утворюючи один мегаполіс площею, де мешкає чверть населення Японії.

Перше скорочення населення за чверть століття відбулося в Токіо під час пандемії COVID-19, але незважаючи на це, він не втратив своє перше місце в списку.

[ + – ] Нью-Йорк — найбільше за площею місто у світі

Наступним за чисельністю населення міським районом є Делі, Індія, в якому 2018 року проживало близько 31,1 мільйона жителів. Що цікаво, багато людей чомусь вважають, що саме Нью-Йорк є найгустонаселенішим містом. Однак, незважаючи на те, що це найбільше місто США, Нью-Йорк не наближається до вершини рейтингу. Його населення у 2021 році становило близько 8,46 мільйона осіб у межах міста та 19,77 мільйона осіб у передмістях.

Говорячи про найбільші міста світу, зазвичай мають на увазі населення, а не площу. Якщо ви колись були у великих містах, де люди просто стоять один на одному, ви знаєте, що фізичний простір може бути обмежений у найжвавіших мегаполісах планети.

Однак, що стосується найбільшого міста за площею, то перше і почесне місце забирає Нью-Йорк. Проте спеціалісти по-різному інтерпретують розмір міста. Одні зазначають, що Нью-Йорк займає 8 683 км², тоді як інші вказують, що місто займає площу 12 093 км². Така невідповідність пов'язана з тим, що не існує конкретних норм та домовленостей про те, як визначати межі міста.

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