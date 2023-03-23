Рік тут триває 10 тисяч років. Телескоп Вебб знайшов незвичайну планету неподалік Землі

Нова екзопланета має "піщані" хмари і розташована за 40 світлових років від нас.

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Космічний телескоп Вебб під час свого чергового огляду космосу зміг виявити нову екзопланету, де день триває 22 земні години, а рік дорівнює 10 тисячам земних років. Одна з особливостей планети полягає в тому, що в її атмосфері виявлені "піщані", тобто хмари, що складаються з силікатів, пише Gizmodo.

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Космічний телескоп Вебб знайшов нову екзопланету, яка отримала назву VHS 1256b. Вона обертається навколо двох близько розташованих одна до одної зірок на відстані 40 світлових років від Землі, що за космічними мірками вважається дуже близько.

За допомогою приладів NIRSpec та MIRI, якими обладнана космічна обсерваторія, вчені змогли провести ретельне вивчення нової планети. Виявилося, що у верхніх шарах її атмосфери є щільні хмари, що складаються з силікатів. А в нижніх шарах структура хмар змінюється, і вони стають ще щільнішими. За словами вчених, ці хмари мають дуже високу температуру, і вони постійно переміщаються, що робить цю планету світом із наймінливішою атмосферою, відомою на сьогодні.

Астрономи з'ясували, що на екзопланеті VHS 1256b день триває 22 земні години, але в той же час вона знаходиться дуже далеко від своїх двох рідних зірок. За оцінками вчених, планета розташована приблизно в 4 рази далі, ніж Плутон від Сонця (ще 17 років тому цей світ вважався найдальшою планетою Сонячної системи, але в 2006 році його перевели в статус карликової планети). До речі, Фокус вже писав про нове відкриття, яке зробили вчені, вивчаючи Плутон.

Космічний телескоп Вебб знайшов нову екзопланету, яка отримала назву VHS 1256b. Вона обертається навколо двох близько розташованих одна до одної зірок на відстані в 40 світлових років від Землі, що за космічними мірками вважається дуже близько Фото: NASA

Враховуючи таку далеку відстань від своїх зірок, на планеті VHS 1256b продовжується цілих 10 000 земних років. Також вченим вдалося з'ясувати, що на екзопланеті є ознаки існування води, метану, чадного та вуглекислого газу. Але яким чином ці сполуки з'являються на планеті і де вони більше сконцентровані — в атмосфері чи надрах — поки що не відомо.

Дослідження планети VHS 1256b показало, що це дуже молодий світ, якому 150 млн. років, тоді як нашій Землі вже 4,5 млрд. років. Вчені вважають, що згодом планета почне остигати і її густий хмарний покрив розсіється. Подальші спостереження за цією планетою допоможуть отримати ще більше інформації про цей дивний світ.

Космічний телескоп Вебб крім вивчення раннього Всесвіту і дуже далеких галактик також займається дослідженням нових екзопланет. Завдяки цьому астрономи отримали чимало важливих даних про нові далекі і не дуже далекі світи поза Сонячною системою.

Фокус вже писав про те, що космічний телескоп Вебб виявив планету, яка за розмірами майже така сама, як і Земля, але рік тут триває лише 2 дні. Цей світ також відносно недалеко — нас розділяє 41 світловий рік.

Торік, як уже писав Фокус, телескоп Вебб виявив на одній з екзопланет, яка знаходиться на відстані 700 світлових років від Землі, найотруйнішу атмосферу.

Ще влітку минулого року космічна обсерваторія вперше виявила вуглекислий газ у складі далекої екзопланети, як писав Фокус.

Серед недавніх спостережень телескопа Вебб можна виділити зображення рідкісної зірки, яка поступово наближається до того, щоб вибухнути надновою, як писав Фокус.