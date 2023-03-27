Схожа на планету. Темна матерія має особливу форму та вчені знають, як її знайти

Нова теорія передбачає, що існують планети, що складаються з темної матерії.

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Поки що вчені не знайшли жодної зоряної системи, яка має таку ж структуру і планети, як і наша Сонячна система. Але астрономи впевнені, що всі вони складаються із звичайної матерії. А що як припустити, що існують планети, які складаються з частинок, які не описує Стандартна модель фізики елементарних частинок? Можливо, у космосі існують планети, які складаються із загадкової темної матерії і вчені знають, як їх знайти, пише ScienceAlert.

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Вчені з Університету штату Вісконсин в Медісоні, США, вважають, що гіпотетичні планети, які складаються з темної матерії можуть існувати і є способи, за допомогою яких їх можна знайти.

До сьогодні вчені точно не знають, що собою являє загадкова темна матерія, з якої скаладається приблизно 85% всього нашого Всесвіту. Але достеменно відомо, що вона існує і завдяки їй усі галактики утримуються разом, а не розпадаються на частини. Але як саме виглядає темна матерія, яку вона має форму, з яких частинок складається? Поки що це невідомо.

Янг Бай з Університету штату Вісконсин в Медісоні і його колеги припустили, що можливо темна матерія може мати форму планети, тобто мати масу і діаметр планетарного тіла. І при цьому така планета з темної матерії поводитиметься як звичайна екзопланета, навіть якщо фізика, яка лежить в основі цього об'єкта, відрізняється від наших сучасних уявлень.

Нова теорія передбачає, що є планети, які складаються з темної матерії Фото: Daily Mail

Зараз екзопланети можна виявити за допомогою транзитного методу, коли таке тіло проходить на тлі своєї зірки і яскравість цієї зірки змінюється. Також можна знайти планету за допомогою її гравітаційного впливу на зірку, що впливатиме на її рух. У будь-якому випадку, всі отримані дані дозволяють астрономам зрозуміти діаметр планети, її масу і навіть щільність. А це дозволяє зрозуміти з чого складається ця планета.

Наприклад, планети з низькою щільністю, як у Юпітера, говорять про те, що астрономи виявили газового гіганта, який часто має великий розмір. Якщо щільність планети висока, це означає, що ця екзопланета швидше за все маленька і кам'яниста.

Вчені вважають, що метод пошуку звичайних планет, а також метод визначення їх властивостей можна використовувати для того, щоб знайти потенційну планету з темної матерії.

"Звичайно, така планета може мати зовсім інші властивості, нехарактерні для звичайних екзопланет. Тобто можна виявити об'єкт із настільки високою чи настільки низькою щільністю, що його взагалі не повинно існувати. Але тут можуть діяти інші закони фізики", — каже Бай.

Досі вчені точно не знають, що собою являє загадкова темна матерія, яка становить приблизно 85% всього нашого Всесвіту. Але достеменно відомо, що вона існує і завдяки їй усі галактики утримуються разом, а не розпадаються на частини. Але як саме виглядає темна матерія, яку вона набуває форми, з яких частинок складається? Поки що це невідомо Фото: Inverse

За словами Бая, за допомогою світла, яке поглинають звичайні планети, можна з'ясувати, який склад має планета. Якщо виявиться, що така екзопланета має серйозні аномалії, це може вказувати на наявність темної матерії.

"З іншого боку, сама відбивна здатність такої планети з темної матерії буде іншою. Тобто її яскравість відрізнятиметься від яскравості звичайних планет, які освітлюють їхні зірки", — говорить Бай.

Також вчені вважають, що треба звертати увагу на орбіти планет, адже об'єкт із темної матерії швидше за все був притягнутий зіркою, а отже, може мати іншу орбіту. Але це лише теорія і можливо колись вона знайде своє підтвердження.

Докладніше про темну матерію, а також про її точну кількість у Всесвіті, Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що темна матерія може поглинатися чорними дірками, адже згідно з новими спостереженнями, вона є поруч із цими дуже масивними об'єктами і впливає на навколишній космос.