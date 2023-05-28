100% були тут: професор зі Стенфорда розповів, як і коли прибульці відвідували Землю (відео)

Доктор Гаррі Нолан вважає, що інопланетяни були на нашій планеті давно і, схоже, все ще залишаються тут.

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Професор зі Стенфорда доктор Гаррі Нолан зробив сміливу заяву на конференції SALT iConnections, що пройшла минулого тижня на Мангеттені під час сесії під назвою "Пентагон, позаземний розум і НЛО, що розбилися". Під час виступу професора попросили оцінити можливість того, що прибульці насправді відвідували Землю. Відповідь була короткою: "100 відсотків", пише Fox News.

За словами Нолана, насправді прибульці "були на Землі протягом тривалого часу і досі залишаються тут". Професор стверджує, що є експерти, які працюють над реверсивним проєктуванням невідомих інопланетних кораблів, які зазнали аварії, і з деякими з них він навіть знайомий особисто.

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Професор вважає, що прибульці Землі використовують просунуту форму розвідки з допомогою якихось посередників. Нолан вважає, що розпізнання інопланетян фактично є "тестом інтелекту". Простими словами це схоже на те, як тубільні племена Південної Америки вперше побачили іспанські кораблі. Навряд чи вони розуміли, що бачать перед собою, проте це точно було незвичайно.

Потенційний НЛО був помічений, коли пролітав над базою морської піхоти США у 2021 році Фото: Jeremycorbell/WeaponizedPodcast

За словами професора, найбільш переконливим доказом перебування інопланетян на Землі є те, як уряд США поводився з невідомими аномальними явищами (UAP) в останні кілька років. Зокрема йдеться про створення в Міністерстві оборони Загальнодоменного управління з дозволу аномалій (AARO), обов'язком якого є розслідування потенційних спостережень НЛО та проведення публічних слухань у Сенаті з НЛО.

Також Нолан апелює до свого власного досвіду взаємодії з людиною, яка брала участь у зборі вихідної інформації, а також людьми, які працюють над програмами зворотного проєктування збитих кораблів.

НЛО помічено у ролику, випущеному Міністерством оборони Фото: U.S. Department of Defense

Професор зазначає, що деякі з інопланетних кораблів було знято на відео, виконуючи небачені раніше маневри, які, певно, суперечать законам фізики. Нолан також зазначив, що не боїться, що "інопланетяни прийдуть і зроблять набіги на нас". На думку дослідника, головним питанням для людства має залишатися розуміння того, як ми можемо використати ці обставини.

Зазначимо, що 19 квітня 2023 року під час слухань у Сенаті з НЛО директор AARO Шон Кіркпатрік заявив, що на цей час вони просто не мають переконливих доказів того, що позаземне життя насправді існує.

Раніше Фокус писав про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років: що кажуть вчені.