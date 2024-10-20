После долгих исследований: Пентагон раскрыл "правду" о том, посещали ли нашу планету НЛО

По данным Министерства обороны США, на сегодняшний день не обнаружено ни одного случая посещения инопланетанами нашей планеты.

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Это вопрос, который интересует все — ступали ли на Землю инопланетяне? Если одна организация и знает ответ на этот вопрос, так это Пентагон, и вердикт наконец-то вынесен. Об этом пишет издание Unilad.

Так, в Пентагоне прошла пресс-конференция, на которой генерал-майор Пэт Райдер ответил на вопросы по некоторым сложным темам. Журналист Джефф Шогол из Task & Purpose, военного новостного издания, рискнул и довольно хитро решил, что воспользуется этой возможностью, чтобы окольным путем спросить, посещали ли Землю инопланетяне.

Он сказал: "Учитывая новостной цикл, вы можете объявить что угодно об инопланетянах или внеземной жизни, и никого это не будет волновать".

Итак, "правда" заключается в том, что правительство США, орган, стоящий за печально известной Зоной 51, которая, по слухам, много знает о неопознанных летающих объектах, никогда не сталкивалась с инопланетной жизнью на Земле.

В 2022 году Министерство обороны США создало Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO), созданное для изучения извечного вопроса о том, посещали ли Землю инопланетяне.

После завершения расследования в отчете говорилось: "Совокупные результаты всех расследований USG (правительства США — Ред.) на сегодняшний день не обнаружили ни одного случая UAP (неопознанных аномальных явлений, также известных как НЛО — Ред.), представляющих собой внеземные технологии".

В нем также говорилось, что "подлинные конфиденциальные программы национальной безопасности" были "ошибочно приняты" за программы НЛО.

Далее в сообщении говорилось: "У AARO нет доказательств в пользу истории о реверс-инжиниринге USG, предоставленных опрошенными, и компания смогла опровергнуть большинство утверждений опрошенных".

"Итак, вот вам ответ — твердое "нет"… на данный момент", — сказал он в конце.

Напомним, 18 сентября СМИ сообщали, что в Национальной лаборатории США проанализировали металлический осколок на признаки инопланетного материала. Он был якобы частью неопознанного аномального явления, которое упало на Земле в конце 1940-х годов. Анализ показал, что материал представляет собой сплав магния (Mg).