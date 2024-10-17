Тайно искали НЛО: произошла утечка о секретной программе Пентагона, — СМИ

По словам неназванного разоблачителя, проект по обнаружению инопланетной жизни военные США скрывали с 2017 года даже от Конгресса.

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На прошлой неделе произошла утечка информации о якобы существовании секретной разведывательной программы Министерства обороны США под названием "Безупречное созвездие" (Immaculate Constellation). Неназванный разоблачитель утверждает, что Пентагон собирал свидетельства и доказательства существования инопланетян с 2017 года и скрывал эту деятельность даже от правительства, потому что проект превосходит статус "совершенно секретно". Об этом пишет издание The Daily Star.

"Исполнительная власть руководила вопросами неопознанных аномальных явлений и форм нечеловеческого разума без ведома Конгресса... в течение некоторого времени, возможно, десятилетий", — заявил обличитель, обратившийся к Конгрессу США.

Обличитель настаивает, что в рамках программы с помощью датчиков проанализировали волны космических лучей и зафиксировали характеристики неопознанных аномальных явлений, которые сложно или невозможно увидеть человеческим глазом. Тонкие атмосферные эффекты, связанные с неопознанными аномальными явлениями, видны через датчики, используемые военными и разведывательными службами США.

В утечке также отмечается, что публичное распространение информации о проекте или собранные доказательства могут "поставить вас в опасное положение".

В Пентагоне информацию опровергли.

"Министерство обороны не имеет никаких записей, ни нынешних, ни исторических, ни о каких программах специального доступа под названием "Безупречное созвездие", — заявили военные.

Другой источник разведданных подтвердил существование проекта, добавив: "Официальные лица не хотят признавать, что он существует. Они не хотят комментировать это".

Эксперт по теме НЛО Тим МакМиллан написал в журнале The Debrief, что проверить достоверность этих заявлений невозможно, но они все равно заслуживают внимания.

"Несмотря на то, что заявления этого нового обличителя интересны, в целом они оставляют нас в привычной ситуации — увлекательная история, которую практически невозможно проверить. Однако это не означает, что тема, лежащая в основе этих заявлений, не заслуживает изучения".

Напомним, 18 сентября СМИ сообщали, что в Национальной лаборатории США проанализировали металлический осколок на признаки инопланетного материала. Он был якобы частью неопознанного аномального явления, которое упало на Земле в конце 1940-х годов. Анализ показал, что материал представляет собой сплав магния (Mg).

Кроме того, 10 сентября Daily Mail писали о том, что супруги в США заметили в небе НЛО. Они сначала приняли сияющий неизвестный объект за метеор, но потом их мнение изменилось.