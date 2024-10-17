Таємно шукали НЛО: стався витік про секретну програму Пентагона, — ЗМІ

За словами неназваного викривача, проєкт з виявлення інопланетного життя військові США приховували з 2017 року навіть від Конгресу.

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Минулого тижня стався витік інформації про нібито наявність секретної розвідувальної програми Міністерства оборони США під назвою "Бездоганне сузір’я" (Immaculate Constellation). Неназваний викривач стверджує, що Пентагон збирав свідчення й докази існування інопланетян з 2017 року і приховував цю діяльність навіть від уряду, бо проєкт перевершує статус "цілком таємно". Про це пише видання The Daily Star.

"Виконавча влада керувала питаннями непізнаних аномальних явищ і форм нелюдського розуму без відома Конгресу… протягом деякого часу, можливо, десятиліть", — заявив викривач, який звернувся до Конгресу США.

Викривач наполягає, що в межах програми за допомогою датчиків проаналізували хвилі космічних променів і зафіксували характеристики непізнаних аномальних явищ, які складно або неможливо побачити людським оком. Тонкі атмосферні ефекти, пов'язані з непізнаними аномальними явищами, видно через датчики, що використовуються військовими та розвідувальними службами США.

У витоку також зазначається, що публічне розповсюдження інформації про проєкт чи зібрані докази можуть "поставити вас у небезпечне становище".

У Пентагоні інформацію спростували.

"Міністерство оборони не має жодних записів, ані теперішніх, ані історичних, про жодні програми спеціального доступу під назвою "Бездоганне сузір'я", — заявили військові.

Інше джерело розвідданих підтвердило існування проєкту, додавши: "Офіційні особи не хочуть визнавати, що він існує. Вони не хочуть коментувати це".

Експерт з теми НЛО Тім МакМіллан написав у журналі The Debrief, що перевірити достовірність цих заяв неможливо, та вони все одно заслуговує на увагу.

"Попри те, що заяви цього нового викривача цікаві, загалом вони залишають нас у звичній ситуації — захоплива історія, яку практично неможливо перевірити. Однак це не означає, що тема, яка лежить в основі цих заяв, не заслуговує на вивчення".

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ повідомляли, що в Національній лабораторії США проаналізували металевий осколок на ознаки інопланетного матеріалу. Він був нібито частиною непізнаного аномального явища, яке трапилося на Землі наприкінці 1940-х років. Аналіз показав, що матеріал являє собою сплав магнію (Mg).

Крім того, 10 вересня Daily Mail писали про те, що подружжя в США помітило в небі НЛО. Вони спочатку прийняли сяйливий невідомий об'єкт за метеор, але потім їхня думка змінилася.