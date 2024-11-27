"Непричастны к этому": Эксперт раскрыл правду об известном инциденте с НЛО в Британии

Долгое время Рэндлшемский инцидент считался одним из самых загадочных в истории Британии. Однако уфологи и эксперты говорят, что эта история имеет более рациональное объяснение.

История Рэндлшемского инцидента в британском графстве Саффолк в 1980 году уже успела обрасти легендами и выдумками. Однако известный уфолог Питер Ментл считает, что никакого "приземления" НЛО в этом месте не было, а вся история имеет более рациональное объяснение, пишет издание Metro.

Уфолог посвятил длительный промежуток времени, чтобы исследовать всю имеющуюся информацию об этом инциденте с якобы посадкой кораблей пришельцев в Рэндлшемском лесу в декабре 1980 года. Когда он начал подробнее изучать местность, где предположительно были пришельцы, то обнаружил одну интересную деталь.

Свидетельство одного из свидетелей Рэндлшемского инцидента 1980 года

Господин Ментл заметил, что показания многих очевидцев очень отличаются: одни видели свет с разных углов, вторые описывали разные формы якобы кораблей пришельцев, а третьи вообще заявляли, что были похищены инопланетными существами в качестве подопытных.

"То, на что мы смотрим, — это современный фольклор в действии. Через 100 лет люди будут оглядываться на этот случай и считать его мифом и легендой так же, как чудовище Лох-Несс или встречи с народом фей. Мы классифицируем эти вещи как мифы и легенды, но люди, которые пережили это в то время, этого не сделали, для них это было вполне реально", — говорит уфолог.

По словам Ментла, если внимательно взглянуть на карту места, то рядом с военными базами, где замечали странные огни, можно увидеть прибрежную зону. Особый интерес как уфологов, так и исследователей был как к месту происшествия, так и к местному маяку. Он расположен в нескольких километрах от места вероятной "высадки" инопланетян. После того эксперты поинтересовались режимом работы военных баз и местного маяка и пришли к однозначному выводу, который поддерживает господин Ментл.

Место расположения маяка и военных баз возле места инцидента (фото:Metro)

По мнению специалиста, из-за наличия рядом с маяком Орфордес нескольких объектов военного назначения, где изучали особенности ядерных реакций и плазмы, вероятно произошла утечка какого-то вещества. Наложившись на световую гамму маяка, это неизвестное вещество и спровоцировало у многих свидетелей и очевидцев различные "воспоминания" — от мерцаний до мыслей о похищении.

"Это были ядерные объекты и это был 1980 год, когда холодная война была в горячей фазе. Это не то место, где вы бы просто начали шутить, когда ставки были так высоки. Между 1997-м и 2000 годами Министерство обороны проводило собственное расследование НЛО, известное как Отчет Кондигна. Один из авторов этого отчета, доктор Рон Гэддоу, сказал, что источником этих явлений были не инопланетяне или что-то подобное, а форма неизвестной плазмы. Она способна излучать электромагнитные импульсы, которая может вызвать определенные когнитивные нарушения. Возможно, свидетели на базах столкнулись с его воздействием, а один из них (который сообщал о похищении. — Ред.) мог пострадать от эффектов этого вещества", — говорит господин Ментл.

Он убежден, что история Рэндлшемского инцидента имеет довольно тривиальное объяснение, ведь отчет Минобороны тщательно проверяли и в нем не нашли никаких откровенных подтасовок или сокрытий фактов.

Расположение баз военных возле места инцидента (фото:Metro)

"Одной из вещей, о которых многие исследователи НЛО совершенно не знают, это — конфабуляция. Когда иногда вы получаете информацию из внешнего источника, но со временем начинаете верить, что это на самом деле произошло с вами. Вот так рождаются мифы и легенды — через пересказы. История меняется и меняется со временем... не намеренно, а совершенно случайно, и это естественно. Все исследователи НЛО, включая меня, страдают от предвзятости, а потому мы подсознательно ищем вещи, которые подтверждают нашу предвзятость. Независимо от того, что произошло в Рэндлшеме, это захватывающий случай сам по себе, и я уверен, что легенда о нем будет только расти в последующие годы", — говорит уфолог.

Напомним, Фокус писал, что Пентагон раскрыл "правду" о том, посещали ли нашу планету НЛО. По данным Министерства обороны США, на сегодня не существует ни одного случая посещения инопланетянами нашей планеты.

Также мы рассказывали о том, как пилот показал кадры НЛО, который преследовал Боинг. Экипаж Boeing 747 собственными глазами видел яркие объекты рядом с самолетом, которые находились в воздухе 30 минут и набирали крейсерскую скорость. Количество объектов менялось: их было то три, то ни одного.