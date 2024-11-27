"Непричастны к этому": Эксперт раскрыл правду об известном инциденте с НЛО в Британии
Долгое время Рэндлшемский инцидент считался одним из самых загадочных в истории Британии. Однако уфологи и эксперты говорят, что эта история имеет более рациональное объяснение.
История Рэндлшемского инцидента в британском графстве Саффолк в 1980 году уже успела обрасти легендами и выдумками. Однако известный уфолог Питер Ментл считает, что никакого "приземления" НЛО в этом месте не было, а вся история имеет более рациональное объяснение, пишет издание Metro.
Уфолог посвятил длительный промежуток времени, чтобы исследовать всю имеющуюся информацию об этом инциденте с якобы посадкой кораблей пришельцев в Рэндлшемском лесу в декабре 1980 года. Когда он начал подробнее изучать местность, где предположительно были пришельцы, то обнаружил одну интересную деталь.
Господин Ментл заметил, что показания многих очевидцев очень отличаются: одни видели свет с разных углов, вторые описывали разные формы якобы кораблей пришельцев, а третьи вообще заявляли, что были похищены инопланетными существами в качестве подопытных.
"То, на что мы смотрим, — это современный фольклор в действии. Через 100 лет люди будут оглядываться на этот случай и считать его мифом и легендой так же, как чудовище Лох-Несс или встречи с народом фей. Мы классифицируем эти вещи как мифы и легенды, но люди, которые пережили это в то время, этого не сделали, для них это было вполне реально", — говорит уфолог.
По словам Ментла, если внимательно взглянуть на карту места, то рядом с военными базами, где замечали странные огни, можно увидеть прибрежную зону. Особый интерес как уфологов, так и исследователей был как к месту происшествия, так и к местному маяку. Он расположен в нескольких километрах от места вероятной "высадки" инопланетян. После того эксперты поинтересовались режимом работы военных баз и местного маяка и пришли к однозначному выводу, который поддерживает господин Ментл.
По мнению специалиста, из-за наличия рядом с маяком Орфордес нескольких объектов военного назначения, где изучали особенности ядерных реакций и плазмы, вероятно произошла утечка какого-то вещества. Наложившись на световую гамму маяка, это неизвестное вещество и спровоцировало у многих свидетелей и очевидцев различные "воспоминания" — от мерцаний до мыслей о похищении.
"Это были ядерные объекты и это был 1980 год, когда холодная война была в горячей фазе. Это не то место, где вы бы просто начали шутить, когда ставки были так высоки. Между 1997-м и 2000 годами Министерство обороны проводило собственное расследование НЛО, известное как Отчет Кондигна. Один из авторов этого отчета, доктор Рон Гэддоу, сказал, что источником этих явлений были не инопланетяне или что-то подобное, а форма неизвестной плазмы. Она способна излучать электромагнитные импульсы, которая может вызвать определенные когнитивные нарушения. Возможно, свидетели на базах столкнулись с его воздействием, а один из них (который сообщал о похищении. — Ред.) мог пострадать от эффектов этого вещества", — говорит господин Ментл.
Он убежден, что история Рэндлшемского инцидента имеет довольно тривиальное объяснение, ведь отчет Минобороны тщательно проверяли и в нем не нашли никаких откровенных подтасовок или сокрытий фактов.
"Одной из вещей, о которых многие исследователи НЛО совершенно не знают, это — конфабуляция. Когда иногда вы получаете информацию из внешнего источника, но со временем начинаете верить, что это на самом деле произошло с вами. Вот так рождаются мифы и легенды — через пересказы. История меняется и меняется со временем... не намеренно, а совершенно случайно, и это естественно. Все исследователи НЛО, включая меня, страдают от предвзятости, а потому мы подсознательно ищем вещи, которые подтверждают нашу предвзятость. Независимо от того, что произошло в Рэндлшеме, это захватывающий случай сам по себе, и я уверен, что легенда о нем будет только расти в последующие годы", — говорит уфолог.
Напомним, Фокус писал, что Пентагон раскрыл "правду" о том, посещали ли нашу планету НЛО. По данным Министерства обороны США, на сегодня не существует ни одного случая посещения инопланетянами нашей планеты.
Также мы рассказывали о том, как пилот показал кадры НЛО, который преследовал Боинг. Экипаж Boeing 747 собственными глазами видел яркие объекты рядом с самолетом, которые находились в воздухе 30 минут и набирали крейсерскую скорость. Количество объектов менялось: их было то три, то ни одного.