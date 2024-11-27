"Непричетні до цього": Експерт розкрив правду про відомий інцидент із НЛО в Британії

Тривалий час Рендлшемський інцидент вважався одним із найзагадковіших в історії Британії. Однак уфологи та експерти говорять, що він має більш раціональне пояснення.

Історія Рендлшемського інциденту в британському графстві Саффолк у 1980 році вже встигла обрости легендами та вигадками. Однак відомий уфолог Пітер Ментл вважає, що ніякого "приземлення" НЛО в цій місцині не було, а вся історія має більш раціональне пояснення, пише видання Metro.

Уфолог присвятив тривалий проміжок часу, щоб дослідити всю наявну інформацію про цей інцидент із нібито посадкою кораблів прибульців у Рендлшемському лісі в грудні 1980 року. Коли він почав детальніше вивчати місцевість, де ймовірно були прибульці, то виявив одну цікаву деталь.

Свідчення одного зі свідків Рендлшемського інциденту 1980 року

Пан Ментл помітив, що свідчення багатьох очевидців дуже відрізняються: одні бачили світло з різних кутів, другі описували різні форми нібито кораблів прибульців, а треті взагалі заявляли, що були викрадені інопланетними істотами в якості піддослідних.

"Те, на що ми дивимося, — це сучасний фольклор у дії. Через 100 років люди озиратимуться на цей випадок і вважатимуть його міфом і легендою, так само як чудовисько Лох-Несс чи зустрічі з народом фей. Ми класифікуємо ці речі як міфи та легенди, але люди, які пережили це в той час, цього не зробили, для них це було цілком реально", — каже уфолог.

За словами Ментла, якщо уважно поглянути на карту місця, то поруч із військовими базами, де помічали дивні вогні, можна побачити прибережну зону. Особливий інтерес як уфологів, так і дослідників був як до місця події, так і до місцевого маяка. Він розташований за кілька кілометрів від місця ймовірної "висадки" інопланетян. Після того експерти поцікавилися режимом роботи військових баз і місцевого маяка та прийшли до однозначного висновку, який підтримує пан Ментл.

Місце розташування маяка та військових баз біля місця інциденту (фото:Metro)

На думку фахівця, через наявність поруч із маяком Орфордес декількох об'єктів військового призначення, де вивчали особливості ядерних реакцій та плазми, ймовірно стався витік якоїсь речовини. Наклавшись на світлову гамму маяка, ця невідома речовина й спровокувала у багатьох свідків та очевидців різні "спогади" — від мерехтінь до думок про викрадення.

"Це були ядерні об’єкти і це був 1980 рік, коли холодна війна була в гарячій фазі. Це не те місце, де ви б просто почали жартувати, коли ставки були такі високі. Між 1997 і 2000 роками Міністерство оборони проводило власне розслідування НЛО, відоме як Звіт Кондігна. Один із авторів цього звіту, доктор Рон Геддоу, сказав, що джерелом цих явищ були не інопланетяни чи щось подібне, а форма невідомої плазми. Вона здатна випромінювати електромагнітні імпульси, які можуть викликати певні когнітивні порушення. Можливо, свідки на базах зіткнулися з його впливом, а один із них (який повідомляв про викрадення. — Ред.) міг постраждати від ефектів цієї речовини", — каже пан Ментл.

Він переконаний, що історія Рендлшемського інциденту має доволі тривіальне пояснення, адже звіт Міноборони ретельно перевіряли і в ньому не знайшли ніяких відвертих підтасовок чи приховувань фактів.

Розташування баз військових біля місця інциденту (фото:Metro)

"Однією з речей, про які багато дослідників НЛО абсолютно не знають, це — конфабуляція. Коли іноді ви отримуєте інформацію із зовнішнього джерела, але з часом починаєте вірити, що це насправді сталося з вами. Ось так народжуються міфи та легенди — через перекази. Історія змінюється та змінюється з часом… не навмисно, а абсолютно випадково, і це природно. Всі дослідники НЛО, включно зі мною, страждають від упередженості, а тому ми підсвідомо шукаємо речі, які підтверджують нашу упередженість. Незалежно від того, що сталося в Рендлшемі, це захопливий випадок сам по собі, і я впевнений, що легенда про нього буде лише зростати в наступні роки", — каже уфолог.

Нагадаємо, Фокус писав, що Пентагон розкрив "правду" про те, чи відвідували нашу планету НЛО. За даними Міністерства оборони США, на сьогодні немає жодного випадку відвідування інопланетянами нашої планети.

Також ми розповідали про те, як пілот показав кадри НЛО, який переслідував Боїнг. Екіпаж Boeing 747 на власні очі бачив яскраві об'єкти поруч із літаком, які перебували у повітрі 30 хвилин та набирали крейсерську швидкість. Кількість об'єктів змінювалась: їх було то три, то не було жодного.