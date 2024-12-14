В небі над США помітили НЛО: Трамп закликає збивати об'єкти (відео)

Білий Дім та спецслужби запевняють, що невідомі об'єкти не становлять загрози для громадян. Дональд Трамп закликає представників уряду розсекретити, хто стоїть за цими польотами.

Related video

В американському штаті Нью-Джерсі почали заявляти, що польоти невідомих об'єктів переважно вночі, які викликають у місцевих занепокоєння та нерозуміння. Про це пише видання AP.

За даними журналістів, за останній час схожі об'єкти, які нагадують БпЛА. Також такі об'єкти зафіксували над Бронксом у Нью-Йорку, в штатах Коннектикут, Вірджинія та Мериленд. Очевидці кажуть, що ці дрони набагато більші за розмірами, аніж звичайні комерційні.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США розповіли ABC News, що не знають, хто саме керує цими безпілотниками. Водночас запевнили, що ці об'єкти "не становлять небезпеки для громадськості або національної безпеки".

В Білому Домі повідомили, що більшість з помічених літальних апаратів насправді є пілотованими та також не несуть загрози для цивільних. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) також заявило, що люди помічають дрони у небі, оскільки їх використання стає "більш популярним". В управлінні також відкидають загрозу цих безпілотників для національної безпеки.

Водночас політики та низка конгресменів кажуть, що за запусками цих безпілотників можуть стояти Китай чи Іран. Схожу думку висловлює обраний президент США Дональд Трамп.

"Загадкові безпілотні літальні апарати по всій країні. Невже це може відбуватися без відома нашого уряду? Я так не думаю! Нехай громадськість дізнається, і негайно. Інакше — збивайте їх!", — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Пентагон розсекретив звіт про активність НЛО за останній рік. Низка повідомлень про НЛО мали тривіальне пояснення, а "позаземними об'єктами" частіше за все виявлялися повітряні кулі, птахи або безпілотники.

Також ми розповідали, що експерт розкрив правду про відомий інцидент із НЛО в Британії. Тривалий час Рендлшемський інцидент вважався одним із найзагадковіших в історії Британії. Однак уфологи та експерти говорять, що він має більш раціональне пояснення.