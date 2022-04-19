"Москви" більше немає. Які кораблі залишилися в Чорноморському флоті РФ
Після втрати щонайменше трьох кораблів судна російського флоту відійшли від українських берегів, але загроза ракетних ударів зберігається. У складі ЧМФ РФ ще перебувають десятки одиниць техніки.
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Військово-морські сили України знищили ракетний крейсер "Москва" — флагмана Чорноморського флоту й один із найбільших кораблів у складі ВМФ Росії. Фокус розібрався, які кораблі все ще входять у склад флоту та що вони являють собою.
Крейсер "Москва" був флагманом російського флоту в Чорноморському регіоні. Його втрату нічим відшкодувати, а угруповання в Чорному й Азовському морях не посилити через заборону заходу військових кораблів через протоки.Важливо
Склад Чорноморського флоту
У складі російського Чорноморського флоту (ЧМФ) перебувають 14 великих кораблів, 7 підводних човнів, 23 малі кораблі та катери, включаючи ракетні катери, тральщики та протичовнові кораблі.
14 великих кораблів включають:
- 2 великі протичовнові кораблі
- 3 сторожові фрегати
- 2 ракетні кораблі на повітряній подушці
- 7 великих десантних кораблів
Тонуть не лише кораблі: ЗСУ знищують бригади морпіхів
Особовий склад ЧМФ бере участь у вторгненні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, 126-а бригада берегової оборони втратила до 75% особового складу. А 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 бійців убитими, близько 500 пораненими, і 70 вважаються зниклими безвісти. Через це Генштаб відзначає велику кількість відмовників, які написали рапорти на відмову від участі в "спецоперації".
Із початку війни ЗСУ змогли знищити флагман "Москву", великий десантний корабель "Саратов", а також командира корабля "Цезар Куніков". Про смерть капітана корабля Олександра Чирви написав "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. Вказується, що він помер від ран, отриманих у бою.
Деякі з суден створені за однотипним проєктом, наприклад, фрегати "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров" побудовані за проєктом 11356Р "Буревісник".
Великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ
У складі флоту було 7 великих десантних кораблів, після знищення "Саратова" залишилося 6 суден.
Проєкт 1171 "Тапір":
- "Саратов" — знищено
- "Орськ"
- "Микола Фільченков"
Проєкт 775:
- "Новочеркаськ"
- "Ямал"
- "Азов"
Усі ВДК входять до складу 197-ої бригади десантних кораблів. Перед початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ очікувалося, що буде висадка морського десанту на узбережжя Чорного чи Азовського морів. Судна здатні помістити в собі цілу бригаду військових плюс бронетехніку.
- Проєкт "Тапір" — це судна, побудовані в 1964-1986 роках. Частина з них пройшла ремонт. Призначені для перевезення десанту та бронетехніки.
- Проєкт 775 — це сучасніші кораблі, які входили до складу флоту з 1986 по 1989 роки. При цьому їхнім будівництвом займалася польська верф "Stocznia Północna у Гданську.
Фрегати та корвети Чорноморського флоту
У складі ЧМФ також є 5 фрегатів проєкту 1135 "Буревісник" і 11356Р "Буревісник". За першим проєктом побудували "Ладний" та "Питлівий" у Калінінграді. Вони перебувають у строю з 1981 і 1982 років. Проте "Питлівий" нині проходить ремонт.
Сторожові кораблі призначені для боротьби з іншими кораблями. На початку їх класифікували як великі протичовнові кораблі. На озброєнні в них перебувають артилерія, ракети, протичовнові ракети та навіть мінно-торпедне озброєння.
"Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров" — це кораблі сучасного будівництва, які введені в дію 2016 та 2017 роках. У ЗМІ з'являлася інформація, що українські військові завдали удару по "Адміралу Ессену". За словами екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, це було перше бойове застосування ракет із протикорабельного комплексу "Нептун".
Нині на російських верфях будують два корвети, які ще не увійшли в стрій, — "Меркурій" і "Строгий". Їх робить верф "Північна верф" у Санкт-Петербурзі.
Підводні човни Чорноморського флоту
Загалом на озброєнні перебувають 7 підводних човнів. Шість із них побудовані "Адміральськими верфями" з 2010 по 2014 роки:
- "Новоросійськ"
- "Ростов-на-Дону"
- "Старий Оскол"
- "Краснодар"
- "Великий Новгород"
- "Колпіно"
Найстаріший підводний човен у флоті — "Алроса" проєкту 877 "Палтус". Вона введена в експлуатацію в 1990 році. Інші шість субмарин побудовані за проєктом 636 "Варшав'янка".
Проєкт 636 — це дизель-електричні підводні човни, які є модернізацією проєкту "Палтус" для країн Азії й Африки. Особливістю є наявність ракет "Калібр". Дальність ходу дозволяє автономно перебувати в морі до 45 діб.
Крім цього, до складу флоту входять і менші кораблі, наприклад, патрульні катери або тральщики. Один із них став ціллю протитанкового розрахунку "Азова" в Маріуполі. Військові знищили патрульний катер "Раптор".
"Раптор" — це найшвидший катер російської армії. Він здатний розвивати швидкість до 48 вузлів (88 км/год).
Після втрати флагмана флоту російські кораблі відійшли від українських берегів на 200 км. Проте блокада судноплавства в Чорному морі залишається. Також зберігається загроза ракетних ударів по українських містах.Важливо