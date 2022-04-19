"Москви" більше немає. Які кораблі залишилися в Чорноморському флоті РФ

Після втрати щонайменше трьох кораблів судна російського флоту відійшли від українських берегів, але загроза ракетних ударів зберігається. У складі ЧМФ РФ ще перебувають десятки одиниць техніки.

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Військово-морські сили України знищили ракетний крейсер "Москва" — флагмана Чорноморського флоту й один із найбільших кораблів у складі ВМФ Росії. Фокус розібрався, які кораблі все ще входять у склад флоту та що вони являють собою.

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Крейсер "Москва" був флагманом російського флоту в Чорноморському регіоні. Його втрату нічим відшкодувати, а угруповання в Чорному й Азовському морях не посилити через заборону заходу військових кораблів через протоки.

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Склад Чорноморського флоту

У складі російського Чорноморського флоту (ЧМФ) перебувають 14 великих кораблів, 7 підводних човнів, 23 малі кораблі та катери, включаючи ракетні катери, тральщики та протичовнові кораблі.

14 великих кораблів включають:

2 великі протичовнові кораблі

3 сторожові фрегати

2 ракетні кораблі на повітряній подушці

7 великих десантних кораблів

Тонуть не лише кораблі: ЗСУ знищують бригади морпіхів

Особовий склад ЧМФ бере участь у вторгненні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, 126-а бригада берегової оборони втратила до 75% особового складу. А 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 бійців убитими, близько 500 пораненими, і 70 вважаються зниклими безвісти. Через це Генштаб відзначає велику кількість відмовників, які написали рапорти на відмову від участі в "спецоперації".

Із початку війни ЗСУ змогли знищити флагман "Москву", великий десантний корабель "Саратов", а також командира корабля "Цезар Куніков". Про смерть капітана корабля Олександра Чирви написав "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. Вказується, що він помер від ран, отриманих у бою.

[ + – ] Олександр Чирва

Деякі з суден створені за однотипним проєктом, наприклад, фрегати "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров" побудовані за проєктом 11356Р "Буревісник".

Великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ

У складі флоту було 7 великих десантних кораблів, після знищення "Саратова" залишилося 6 суден.

Проєкт 1171 "Тапір":

"Саратов" — знищено

"Орськ"

"Микола Фільченков"

Проєкт 775:

"Новочеркаськ"

"Ямал"

"Азов"

[ + – ] ВДК "Новочеркаськ"

Усі ВДК входять до складу 197-ої бригади десантних кораблів. Перед початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ очікувалося, що буде висадка морського десанту на узбережжя Чорного чи Азовського морів. Судна здатні помістити в собі цілу бригаду військових плюс бронетехніку.

[ + – ] Пожежа в порту Бердянська. Затонув ВДК "Саратов"

Проєкт "Тапір" — це судна, побудовані в 1964-1986 роках. Частина з них пройшла ремонт. Призначені для перевезення десанту та бронетехніки.

Проєкт 775 — це сучасніші кораблі, які входили до складу флоту з 1986 по 1989 роки. При цьому їхнім будівництвом займалася польська верф "Stocznia Północna у Гданську.

Фрегати та корвети Чорноморського флоту

У складі ЧМФ також є 5 фрегатів проєкту 1135 "Буревісник" і 11356Р "Буревісник". За першим проєктом побудували "Ладний" та "Питлівий" у Калінінграді. Вони перебувають у строю з 1981 і 1982 років. Проте "Питлівий" нині проходить ремонт.

[ + – ] Фрегат "Ладний"

Сторожові кораблі призначені для боротьби з іншими кораблями. На початку їх класифікували як великі протичовнові кораблі. На озброєнні в них перебувають артилерія, ракети, протичовнові ракети та навіть мінно-торпедне озброєння.

"Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров" — це кораблі сучасного будівництва, які введені в дію 2016 та 2017 роках. У ЗМІ з'являлася інформація, що українські військові завдали удару по "Адміралу Ессену". За словами екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, це було перше бойове застосування ракет із протикорабельного комплексу "Нептун".

[ + – ] Склад Чорноморського флоту

Нині на російських верфях будують два корвети, які ще не увійшли в стрій, — "Меркурій" і "Строгий". Їх робить верф "Північна верф" у Санкт-Петербурзі.

Підводні човни Чорноморського флоту

Загалом на озброєнні перебувають 7 підводних човнів. Шість із них побудовані "Адміральськими верфями" з 2010 по 2014 роки:

"Новоросійськ"

"Ростов-на-Дону"

"Старий Оскол"

"Краснодар"

"Великий Новгород"

"Колпіно"

Найстаріший підводний човен у флоті — "Алроса" проєкту 877 "Палтус". Вона введена в експлуатацію в 1990 році. Інші шість субмарин побудовані за проєктом 636 "Варшав'янка".

Проєкт 636 — це дизель-електричні підводні човни, які є модернізацією проєкту "Палтус" для країн Азії й Африки. Особливістю є наявність ракет "Калібр". Дальність ходу дозволяє автономно перебувати в морі до 45 діб.

[ + – ] Підводний човен "Колпіно"

Крім цього, до складу флоту входять і менші кораблі, наприклад, патрульні катери або тральщики. Один із них став ціллю протитанкового розрахунку "Азова" в Маріуполі. Військові знищили патрульний катер "Раптор".

[ + – ] Знищення "Раптора"

"Раптор" — це найшвидший катер російської армії. Він здатний розвивати швидкість до 48 вузлів (88 км/год).

Після втрати флагмана флоту російські кораблі відійшли від українських берегів на 200 км. Проте блокада судноплавства в Чорному морі залишається. Також зберігається загроза ракетних ударів по українських містах.

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