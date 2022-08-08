Пентагон надав Україні новий пакет допомоги: що у нього входить

Українські військові вже найближчим часом отримають боєприпаси для систем HIMARS та NASAMS, а також 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів та тисячу ПТРК Javelin.

Пентагон оголосив про надання Україні додаткового пакету допомоги на 1 мільярд доларів. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті штаб-квартири Міністерства оборони США.

"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про санкціонування президентом виділення допомоги у сфері безпеки на суму до 1 мільярда доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні.

Цей дозвіл є вісімнадцятим вилученням обладнання із запасів Міноборони для України адміністрацією Байдена із серпня 2021 року.

За словами представників Міноборони США, це найбільше разове вилучення зброї та техніки США. Новий пакет забезпечує значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання, яке так ефективно використовують українські військові для захисту нашої країни.

Що входить до нового пакету військової допомоги від США

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

75 тисяч снарядів 155-мм артилерії;

20 120 мм мінометних систем та 20 000 снарядів до 120 мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

1000 Javelin та сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, вибухові боєприпаси та обладнання для вибуху;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Нагадаємо, на початку серпня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував передачу Києву військових кораблів зі складу ВМФ Сполученого Королівства. За словами дипломата, йдеться про судна, на яких українські військовослужбовці зараз проходять навчання.

Також повідомлялося, що обидві партії у Конгресі США підтримують передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Тактичне озброєння з дальністю застосування до 300 кілометрів може стати найдальнобійнішою зброєю в арсеналі українських Збройних сил, якщо Білий дім схвалить виділення нової військової допомоги.