Без права собственности. Заплатит ли государство за принудительно отчужденное во время войны имущество?

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С началом полномасштабной агрессии РФ в обществе встал вопрос относительно обеспечения государства в целях национальной безопасности. Во время войны имущество, необходимое государству, может быть изъято у законного собственника.

В соответствии с законом "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" различают две процедуры: "принудительное отчуждение имущества" и "изъятие имущества".

"Принудительное отчуждение имущества" — лишение собственника права собственности на индивидуально определенное имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности. Имущество переходит в собственность государства для использования в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения при предварительном или последующем полном возмещении его стоимости.

Процедура "изъятия имущества" предполагает лишение государственных компаний, государственных хозяйственных объединений права хозяйственного ведения либо оперативного управления определенным государственным имуществом для его передачи на нужды страны.

Принудительное отчуждение объектов частной собственности с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения

Согласно ст. 41 Конституции Украины, принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только в виде исключения по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Таким образом, в условиях военного и чрезвычайного положения у граждан и бизнеса могут принудительно отчуждать имущество исключительно при предварительном или последующем полном возмещении его стоимости. И только государственное имущество может быть безвозмездно изъято.

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Принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения происходит на основании решений соответствующих органов:

военного командования (это — Генеральный штаб ВСУ; командование видов ВСУ; объединенное оперативное командование, управление оперативных командований, территориальные управления, командование военных соединений, частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований);

главнокомандующего ВСУ;

Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Следует отметить, что закон "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" закрепляет случаи, предполагающие дальнейшее согласование решения о принудительном отчуждении имущества.

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После принятия решения о принудительном отчуждении имущества (и его согласовании, при необходимости), составляется акт. Бланк акта о принудительном отчуждении имущества производится по единому образцу, утвержденному Кабинетом Министров.

Акт должен содержать:

название военного командования и органа, согласовавшего или принявшего решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества;

сведения о владельце имущества (для юридических лиц — полное наименование, местонахождение и идентификационный код; для физических лиц — фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства и идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и других обязательных платежей, кроме лиц, которые по религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного номера, о чем имеют соответствующую отметку в паспорте);

сведения о документе, устанавливающем право собственности на имущество (при наличии);

описание имущества, достаточное для его идентификации. Для недвижимого имущества — сведения о местонахождении (адрес), для движимого имущества (наземные, водные и воздушные транспортные средства) — сведения о регистрационном номере транспортного средства, марке, модели, номере шасси, годе выпуска и других регистрационных данных;

сумму выплаченных средств (при предварительном полном возмещении стоимости).

Акт подписывается собственником имущества или его законным представителем и уполномоченными лицами военного командования и органа и скрепляется печатями военного командования или указанных органов.

Принудительное отчуждение имущества у бизнеса, граждан и государственных предприятий во время действия военного положения предусмотрено законом

Право государственной собственности на имущество возникает с даты подписания акта, а в определенных случаях, относительно движимого имущества, со дня введения в действие указом Президента Украины решения СНБО о принудительном отчуждении или изъятии.

В случае принудительного отчуждения имущества к акту прилагается документ с выводом о стоимости имущества на дату его оценки. В случае отсутствия собственника и его законного представителя, акт о принудительном отчуждении или изъятии имущества составляется без их участия. В этом случае собственник или представитель имеет право ознакомиться с актом. Экземпляр акта и документ о стоимости имущества вручаются под расписку владельцу или его уполномоченному представителю.

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Принудительно, с компенсацией. Когда и как государство может отобрать имущество у бизнеса

Закон предусматривает порядок финансирования компенсации и мер по принудительному отчуждению или изъятию имущества, а также порядок получения компенсации за принудительно отчужденное имущество. В частности, предусмотрено: