Без права власності. Чи заплатить держава за примусово відчужене під час війни майно?

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Із початком повномасштабної агресії РФ у суспільстві постало питання щодо забезпечення держави на користь національної безпеки. Під час війни майно, яке необхідно державі, може бути вилучено у законного власника.

Відповідно до закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", розрізняють дві процедури: "примусове відчуження майна" та "вилучення майна".

"Примусове відчуження майна" — позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності. Майно переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Процедура "вилучення майна" передбачає позбавлення державних підприємств, державних господарських об'єднань права господарського відання або оперативного управління визначеним державним майном для його передачі на потреби держави.

Примусове відчуження об'єктів приватної власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану

Відповідно до ст. 41 Конституції України, примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Таким чином, в умовах воєнного та надзвичайного стану у громадян та бізнесу можуть примусово відчужити майно виключно за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості. І лише державне майно може бути безоплатно вилучене.

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Примусове відчуження майна в умовах воєнного стану відбувається на підставі рішень відповідних органів:

військового командування (це — Генеральний штаб ЗСУ; командування видів ЗСУ; об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

головнокомандувача ЗСУ;

Ради національної безпеки і оборони України.

Слід зазначити, що закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" закріплює випадки, які передбачають подальше погодження рішення про примусове відчуження майна.

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Після прийняття рішення про примусове відчуження майна (та його погодження, за необхідності), складається акт. Бланк акту про примусове відчуження майна виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів.

Акт має містити:

назву військового командування та органу, що погодив чи прийняв рішення про примусове відчуження або вилучення майна;

відомості про власника майна (для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті);

відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна — відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

суму виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості).

Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу та скріплюється печатками військового командування або зазначених органів.

Примусове відчуження майна у бізнесу, громадян та державних підприємств на час дії воєнного стану передбачене законом

Право державної власності на майно виникає з дати підписання акту, а в певних випадках щодо рухомого майна — з дня введення в дію указом Президента України рішення РНБО про примусове відчуження або вилучення.

У разі примусового відчуження майна до акту додається документ з висновком про вартість майна на дату його оцінки. У разі відсутності власника та його законного представника акт про примусове відчуження або вилучення майна складається без їхньої участі. У такому разі власник чи представник має право ознайомитись з актом. Примірник акту та документ про вартість майна вручаються під розписку власнику або його уповноваженому представнику.

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Закон передбачає порядок фінансування компенсації та заходів з примусового відчуження або вилучення майна, а також порядок отримання компенсації за примусово відчужене майно. Зокрема, передбачено: