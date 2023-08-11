Отдых отменяется. Имеют ли право граждане на отпуск и государственные выходные во время войны

Related video

Вопрос отпусков до полномасштабного вторжения РФ регулировался Кодексом законов о труде Украины, Законом Украины "Об отпусках", а также профильным законодательством в зависимости от сферы деятельности или статуса работников.

К примеру, в соответствии с Кодексом, по общему правилу, продолжительность ежегодного основного отпуска должна была быть не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора. Однако для некоторых категорий работников предусмотрена другая продолжительность ежегодного основного отпуска. При этом продолжительность их отпуска не может быть меньше 24 дней.

Например, судьям предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 30 рабочих дней с выплатой, кроме судейского вознаграждения, помощи на оздоровление в размере должностного оклада. Судьям, имеющим стаж работы более 10 лет, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней.

Украинцы могут получить ежегодный отпуск не более 24 календарных дней

В законе "Об отпусках" также предусмотрен ряд исключений из общего правила, например:

лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.

руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утверждаемом Кабмином.

Правила предоставления отпусков во время войны

После введения в Украине военного положения, Верховная Рада приняла закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который несколько изменил правила игры.

В частности, на время военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год. Если продолжительность ежегодного основного отпуска составляет более 24 календарных дней, предоставление не использованных во время военного положения дней переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

Также на время военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

На время военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Есть и другие запреты. Так, в период действия военного положения не применяются нормы:

части седьмой статьи 79 КЗоТ — неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск;

части пятой статьи 80 КЗоТ — запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд, а также непредоставление их в течение рабочего года лицам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями или с особым характером труда;

части пятой статьи 11 Закона Украины "Об отпусках" — статья регулирует вопросы переноса ежегодного отпуска;

части второй статьи 12 Закона Украины "Об отпусках" — статья регулирует вопросы деления ежегодного отпуска на части и отзыва из отпуска.

В случае увольнения работника в период действия военного положения ему выплачивается денежная компенсация за не использованный отпуск.

Важно

Зарплаты украинцев стремительно растут. Кому платят больше и почему в стране кадровый голод

Также работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Однако работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения срока, установленного в законе "Об отпусках" (не более 15 календарных дней в год).

Работникам критической инфраструктуры работодатель законно может отказать в праве на отдых

Работодатель по заявлению работника, который выехал за пределы Украины или приобрел статус внутренне перемещенного лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней (без зачисления времени пребывания в отпуске в стажа работы, дающего право на ежегодный основной отпуск).

Работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения срока Фото: pexels.com

Подытоживая вышеизложенное, работники право на отпуск имеют, однако это право реализуется с определенными особенностями.

Право на государственные выходные во время войны

Всего на время действия военного положения приостановлено действие положений законодательства, регламентирующего вопросы официальных праздничных и нерабочих дней. Поэтому соответствующих дней во время военного положения нет.

При этом, работодатель имеет возможность самостоятельно устанавливать график работы предприятия. При таких обстоятельствах, если в этом есть производственная необходимость, работодатель может вывести работников на работу — при этом рабочий день будет оплачиваться в обычном размере и включаться в стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск.

Если же производственная необходимость отсутствует, работодатель может установить график работы предприятия, который учитывает праздничные дни.

А вот суббота и воскресенье остаются выходными днями. То есть, если до введения военного положения государственный праздник приходился на выходной день, то выходной день переносился на следующий после праздничного или нерабочего, однако после введения военного положения такого переноса не происходит.

Отдохнуть на государственные праздники украинцы не могут второй год подряд, ведь это для большинства работодателей — рабочие дни Фото: pexels.com

И если государственный праздник выпадет не на выходной день, а на рабочий (к примеру, в 2023 году 24 августа — День независимости Украины, выпадает на среду), скорее всего, это будет обычный рабочий день, поскольку, по примеру 2022 года, подавляющее большинство работодателей не делали этот день выходным.

С уверенностью можно утверждать, что большинство работодателей расценивают такие дни априори как рабочие.

Должны ли работодатели платить за сверхурочную работу во время войны?

Да, должны. В период войны оплата работы в выходные дни оплачивается по одинарной ставке.

Во время военного положения не применяются нормы о запрете работы в ночное время и отменено ограничение количества сверхурочных часов на уровне 4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год.

Следует отметить, что подсчет учета времени осуществляется с учетом Методических рекомендаций по применению суммированного учета рабочего времени, утвержденных Приказом № 138 Министерства труда и социальной политики Украины от 19.04.2006.

Важно