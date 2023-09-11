Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіків із хронічними захворюваннями

Військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, проте вони можуть виконувати бойові завдання в складі підрозділу забезпечення.

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Командування Медичних сил ЗСУ разом із Міністерством охорони здоровʼя, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності військовозобов'язаного до служби. Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко розповів у коментарі "Армія.Inform", чи призиватимуть до лав ЗСУ чоловіків з хронічними захворюваннями.

"Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах", — сказав Дмитро Мірошниченко.

Він зазначив, що це стосується посад в підрозділах забезпечення або в навчальних центрах. Проте існують випадки, коли такі військовослужбовці проходили службу в інших військових частинах та підрозділах.

Мірошниченко є колишнім начмедом військової частини і неодноразово стикався з фактами, коли військові медики робили висновок "обмежено придатний" щодо військовозобов'язаних, попри те, що чоловіки були соматично здоровими.

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З його слів, з 2014 року в Україні є багато військових цієї категорії, які мають великий бойовий досвід.

"Ми намагаємося зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звісно, повторюся, якщо в нього для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу", — пояснив Мірошниченко.

Також він розповів, що військові з певними захворюваннями не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть бути в складі підрозділу забезпечення.

Дмитро Мірошниченко додав, що деякі особи намагаються маніпулювати, маючи певні захворювання. Вони вважають, що мають підстави для уникнення служби за станом здоров'я, проте це рішення приймається індивідуально на підставі об’єктивних даних стану здоров’я.

Нагадаємо, за новими правилами в "Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" призовники, яких визнали тимчасово непридатними до служби, повинні пройти повторне медичне обстеження через рік.

7 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ та правоохоронці перевірятимуть рішення ВЛК про обмежену придатність до служби, видані після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, перевірятимуть ті ВЛК, де ухвалили велику кількість рішень щодо непридатності.