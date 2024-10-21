Группировку ВСУ рассекли на 2 плацдарма: депутат рассказал о ситуации на Купянском направлении

Богдан Ткачук заявил, что россияне пытались прорваться к переправе через реку и закрепиться на восточном берегу, чтобы штурмовать позиции Сил обороны.

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Российские войска рассекли группировку сил ВСУ на Купянском направлении на два плацдарма. Об этом сообщил в эфире "Еспресо" депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук.

По его словам, россияне пытаются пройти к реке Оскол.

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"Они уже рассекли по факту нашу группировку на два плацдарма, ибо то, что осталось до реки Оскол дойти, они пытаются, понесут потери. Вчера, кажется, у них был штурм механизирован, они понесли потери, отступили, но продолжают эти накаты делать разными способами", — отметил он.

Депутат заявил, что россияне пытались прорваться к переправе через реку. Мосты там подорваны. Остались только насыпные дамбы и трубы. При этом прошли дожди, а потому уровень воды в реке Оскол поднялся.

"И они пытаются туда прорваться и закрепиться, скажем, на восточном берегу и дальше наши плацдармы штурмовать, выбивать нас на западный берег", — отметил он.

Напомним, что в Харьковской области была проведена комплексная спецоперация по зачистке территории леса от россиян, которые там прятались. После выполнения операции ГУР на позиции на освобожденную от россиян территорию на Харьковщине была заведена пехота 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Также сообщалось, что ГУР зачистило от россиян Кругляковку на Харьковщине. Как отметили в ГУР, российские оккупанты потеряли в Кругляковке более взвода пехоты. Также украинским спецназовцам удалось взять россиян в плен.