Угруповання ЗСУ розсікли на 2 плацдарми: депутат розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Богдан Ткачук заявив, що росіяни намагалися прорватися до переправи через річку і закріпитися на східному березі, щоб штурмувати позиції Сил оборони.

Related video

Російські війська розсікли угруповання сил ЗСУ на Куп'янському напрямку на два плацдарми. Про це повідомив в ефірі "Еспресо" депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук.

За його словами, росіяни намагаються пройти до річки Оскіл.

Важливо

"Північні ворота" на Слов'янськ. Для чого РФ кидає бронетанкові групи під Куп'янськ

"Вони вже розсікли за фактом наше угруповання на два плацдарми, тому що те, що залишилося до річки Оскіл дійти, вони намагаються, зазнають втрати. Учора, здається, у них був штурм механізований, вони зазнали втрат, відступили, але продовжують ці накати робити в різний спосіб", — зазначив він.

Депутат заявив, що росіяни намагалися прорватися до переправи через річку. Мости там підірвані. Залишилися тільки насипні дамби й труби. При цьому пройшли дощі, а тому рівень води в річці Оскіл піднявся.

"І вони намагаються туди прорватися і закріпитися, скажімо, на східному березі й далі наші плацдарми штурмувати, вибивати нас на західний берег", — зазначив він.

Нагадаємо, що в Харківській області було проведено комплексну спецоперацію із зачистки території лісу від росіян, які там ховалися. Після виконання операції ГУР на позиції на звільнену від росіян територію на Харківщині була заведена піхота 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Також повідомлялося, що ГУР зачистило від росіян Кругляківку на Харківщині. Як зазначили в ГУР, російські окупанти втратили в Кругляківці понад взвод піхоти. Також українським спецпризначенцям вдалося взяти росіян у полон.