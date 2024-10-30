Росіяни захопили Курахівську збагачувальну фабрику та взяли у полон бійців ЗСУ, — військовий

Боєць із позивним "Мучной" також стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше від Курахівки. Противник продовжує тиснути у бік Іллінки. Командування ЗСУ наразі не коментує можливі успіхи ЗС РФ поблизу Курахівки.

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Російські окупаційні війська захопили Курахівську збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше від населеного пункту. Про це повідомив боєць Сил оборони із позивним "Мучной".

"Ворог захопив збагачувальну фабрику та встановив свою ганчірку західніше від Курахівки", — написав військовий, пояснивши, що тим самим російські окупанти контролюють території на захід від річки Вовча та саму Курахівку.

Збагачувальна фабрика на карті

Також, як повідомив боєць, росіяни захопили у полон наших воїнів.

"Противник не зупиняється і продовжує тиснути у бік Іллінки, де теж, по суті, наші довго не затримаються", — вважає військовий ЗСУ.

Своєю чергою лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що у вівторок, 29 жовтня, росіяни намагалися просуватись двома шляхами в бік Курахового, тому штурмували Антонівку — Катеринівку, як менш вигідний напрямок з погляду місцевості та перспективи, а також у районі Максимільянівки.

Останнє село окупанти вже обійшли й наразі просуваються до Курахового, не жаліючи особовий склад і техніку

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Курахівському напрямку Сили оборони вчора відбили 42 атаки. Основних зусиль ворог докладав у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Берестків, Іллінки та Трудового. Загалом протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 175 бойових зіткнень. На момент публікації матеріалу командування не підтверджує нові успіхи ЗС РФ на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, російські окупаційні війська захопили села Богоявленка та Новоукраїнка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповідав, що російські війська розташовані всього за 2,5-3 кілометри від адміністративних кордонів міста.