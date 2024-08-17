ФСБ завела кримінальну справу на італійських журналістів, які відвідали Суджу

У пресслужбі ФСБ повідомили, що також перевірять дії кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Пейтона Волша, який знімав репортаж з пункту пропуску на російсько-українському кордоні.

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Федеральна служба безпеки РФ відкрила кримінальне провадження проти італійських журналістів Сімоні Трайні та Стефані Баттістіні, які 15 серпня побували в контрольованому Збройними силами України місті Суджа Курської області. Про це повідомила пресслужба ФСБ.

Справу порушено за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ — незаконний перетин кордону. Трайні і Баттістіні, які є репортерами італійського телеканалу TG1, загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Міністерство закордонних справ Росії, як повідомляють росЗМІ, викликало посла Італії в РФ Чечилію Піччоні після того, як італійські журналісти приїхали в Суджу з українськими військовими і зняли репортаж із міста.

У російському МЗС заявили, що репортери незаконно потрапили на територію Росії та "грубо порушивши російське законодавство й елементарні правила журналістської етики", використали своє перебування на території країни "для відбілювання пропагандистської підтримки злочинів київського режиму".

Крім того, в пресслужбі ФСБ заявили, що перевіряють дії кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Пейтона Волша, який знімав репортаж з пункту пропуску на російсько-українському кордоні.

"Також проводиться правова оцінка поширених у ЗМІ матеріалів, які свідчать про знаходження на території російського пункту пропуску Суджа іноземного кореспондента Ніка Пейтона Волша, за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення", — зазначено у повідомленні ФСБ.

Нагадаємо, 15 серпня журналісти італійського телеканалу TG1 відвідали місто Суджа у Курській області РФ, яке повністю контролюється Збройними силами України. У своєму сюжеті кореспонденти зазначили, що будинки місцевого населення не пошкоджені.

14 серпня журналістка телеканалу "1+1" Наталія Нагорна відвідала Суджу в Курській області та показала, який вигляд має місто.