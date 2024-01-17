Цілили по напису PRESS: військовий журналіст потрапив під артобстріл ЗС РФ під Роботиним

Пораненого журналіста негайно відправили на операційний стіл у Запоріжжі, розповіли його колеги. Після операції він опинився у реанімації.

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17 січня знімальна група проєкту "Крим. Реалії" перебувала на передовій біля Роботиного у Запорізькій області. Російські авіарозвідники бачили надписи PRESS на бронежилетах медійників, але скерували мінометний снаряд ЗС РФ прямо по працівниках преси. Один з членів знімальної групи, журналіст Дмитро Євчин, отримав поранення і доправлений до Запоріжжя. Про деталі надзвичайної події на лінії фронту розповіли на порталі "Радіо Свобода".

На порталі вказали, що під Роботиним перебували знімальна група з двох осіб — журналіста Дмитра Євчина та оператора Микити Ісайка. Поки вони виконували свої професійні обов'язки, росіяни поцілили по них мінометними снарядами.

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Журналіст отримав осколкове поранення і його доправили до стабілізаційного пункту у сусідньому селі, вказали автори "Радіо Свобода". Тут надали першу допомогу, а потім евакуювали до лікарні у Запоріжжі. Медики провели операцію і на сьогодні стан чоловіка стабільний: він перебуває у реанімації.

Дмитра Євчин — журналіст, який працює на проєктах "Радіо Свобода", починаючи з 2018 року, вказано у його короткій біографії на порталі. Під час повномасштабного вторгнення РФ готує репортажі про бойові дії. Одна з його останніх робіт — розповідь про деталі боїв на півдні: про протистояння ЗСУ та ЗС РФ саме на ділянці біля Роботиного та Вербового.

Поранення журналіста — що сталось з Євчиним

Зазначимо, бійці 10 армійського корпусу ЗСУ додали деякі деталі до обставин поранення журналіста. Зокрема, у дописі на сторінці Facebook зауважили, що обидва медійники були у бронежилетах з великим білим надписом PRESS. Перед ударом РФ над місцевістю шпигували російські аеророзвідники — вони мали бачити, що працює преса. Однак не змінили плани і вдарили по журналістах, порушуючи міжнародні правила роботи ЗМІ.

Поранення Дмитра Євчина - інформація від 10 армійського корпусу ЗСУ Фото: Скриншот Дмитро Євчин - світлини з надписом PRESS Фото: Facebook

На сторінці Facebook Дмитра Євчина поки що не має розповіді про його самопочуття. Натомість є звернення низки журналістів з "Радіо Свобода" (Володимир Притула, Тетяна Овдієнко), які відреагували на російський мінометний удар по представнику ЗМІ.

Нагадуємо, під час російсько-української війни від бойових дій загинуло 70 журналістів — про це повідомили в Інституті масової інформації. Отримали поранення — ще 25. Про деяких з них раніше писав Фокус: наприклад, про фотографа Максима Левіна, якого росіяни убили у перші місяці вторгнення, або про французького журналіста Армана Солдіна, який отримав смертельне поранення біля містечка Часів Яр.