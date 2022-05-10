Викривала імперські амбіції РФ: під Києвом під час обстрілу загинула журналістка Оксана Гайдар

Жінка загинула ще у березні у селі Шевченкове Броварського району. Але відомо про це стало лише зараз.

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Українська журналістка та блогерка Оксана Гайдар загинула під час російського воєнного вторгнення в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила подруга Гайдар Лариса Вакульницька.

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Інцидент стався у селі Шевченкове у Броварському районі Київської області. Зазначається, що смерть жінки сталася приблизно 11-12 березня через обстріл із боку окупантів РФ.

"Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом із мамою Лідією від вогню російської артилерії 11(?) березня 2022 року в с. Шевченківському Броварському районі. Вічна пам'ять справжньої доньки України", — написала Вакульницька.

Оксана Гайдар: що про неї відомо

Інформацію про смерть журналістки підтвердив і голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, який присвятив їй допис на своїй сторінці у Facebook.

"Оксана Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та повідомленнями в соцмережах під псевдонімом "Руда Пані". У них вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною. Причому писала Оксана свої уїдливі есе та коментарі з Москви, де жила разом із чоловіком і сином. З початком широкомасштабного російського вторгнення повернулася в Україну, щоб бути поруч із матір'ю", — написав Сергій Томіленко.

Зазначається, що Оксана Гайдар народилася та росла у Києві, у родині журналіста: її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Нагадаємо, що 28 квітня, внаслідок ракетного удару по Києву, загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Влучання російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі застало жінку у своїй квартирі. Її тіло знайшли під завалами будинку лише наступного дня.

Раніше, 24 квітня, в Одесі загинула журналістка Валерія Глобан, яка також перебувала у своїй квартирі. Разом із дівчиною загинула і її тримісячна донька. Валерія Глобан родом із Херсона, вона закінчила факультет журналістики в університеті Одеси, а після цього працювала піар-менеджером у різних компаніях.