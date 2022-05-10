Разоблачала имперские амбиции РФ: под Киевом во время обстрела погибла журналистка Оксана Гайдар

Женщина погибла еще в марте в селе Шевченково Броварского района. Но известно об этом стало только сейчас.

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Украинская журналистка и блогер Оксана Гайдар погибла в ходе российского военного вторжения в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила подруга Гайдар Лариса Вакульницкая.

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Инцидент произошел в селе Шевченково в Броварском районе Киевской области. Отмечается, что смерть женщины произошла примерно 11-12 марта из-за обстрелов со стороны оккупантов РФ.

"Руда Пані, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня русской артиллерии 11(?) марта 2022 года в с.Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", — написала Вакульницкая.

Оксана Гайдар: что о ней известно

Информацию о смерти журналистки подтвердил и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который посвятил ей пост на своей странице в Facebook.

"Оксана Гайдар была известна своими публикациями на историческую тематику и сообщениями в соцсетях под псевдонимом "Руда Пані". В них она резко разоблачала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной. Причем писала Оксана свои язвительные эссе и комментарии из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном. С началом широкомасштабного российского вторжения вернулась в Украину, чтобы быть рядом с матерью", — написал Сергей Томиленко.

Отмечается, что Оксана Гайдар родилась и росла в Киеве, в семье журналиста: ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Напомним, что 28 апреля, в результате ракетного удара по Киеву, погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Попадание российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе застало женщину в своей квартире. Ее тело нашли под завалами дома лишь на следующий день.

Ранее, 24 апреля, в Одессе погибла журналистка Валерия Глобан, которая также находилась в своей квартире. Вместе с девушкой погибла и ее трехмесячная дочь. Валерия Глобан родом из Херсона, она закончила факультет журналистики в университете Одессы, а после этого работала пиар-менеджером в разных компаниях.