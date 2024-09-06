Дехто тікає з фронту: у Раді розповіли, скільки зафіксовано випадків СЗЧ

За словами Руслана Горбенка, військові найчастіше тікають із фронту через побачене під час бойових дій. На передову повернеться близько 25-30% бійців.

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В Україні з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 80 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу" Руслан Горбенко, повідомляють "Новости LIVE".

За словами народного обранця, це пов'язано з психологічними травмами бійців. Горбенко також заявив, що влада навіть пропонувала розробити план, який допоміг би повернути солдатів знову в стрій.

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"80 тисяч плюс за час війни, за 2,5 роки. Тут, відверто кажучи, по-перше, треба мати сили і засоби, щоб усіх знайти. Була така пропозиція. Я дуже багато разів спілкувався з командирами й СЗЧшниками", — сказав нардеп.

Горбенко також зазначив, що військові найчастіше тікають із фронту через побачене на війні.

"Коли хлопець виходить або тікає і в нього там просто шалені очі. Я не знаю, скільки потрібно психологів, щоб його там просто заспокоїти і повернути. Ну, давайте відверто, він побачив, як його побратим загинув, його вбили. І це була не куля, а, наприклад, розрив КАБ. Психологічно, що від цієї людини можна очікувати?" — сказав нардеп.

За його словами, на фронт повернеться близько 25-30%. Хтось із тих, хто втік, відпочине і "набереться розуму, який приходить із часом".

Нагадаємо, OSINT-дослідники заявили, що ЗСУ просунулися в Курській області та повернули позиції в Харківській. Так, на геолокаційних кадрах за 1 вересня видно російські сили на північ від Погребків, що на північний захід від Суджі. Це підтверджує, що ЗС РФ також незначно просунулися в зазначеному районі Курської області.

Також ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ систематично розстрілюють українських військовополонених. Протягом 10 місяців військові ЗСУ зафіксували 15 розстрілів військовополонених, скоєних солдатами ЗС РФ, розповіли журналісти. Від початку повномасштабного вторгнення таких випадків було 28, а жертвами стали майже 70 бійців.