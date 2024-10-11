В Києві суд відправив під варту військовослужбовця Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ

Підозрюваний повідомив про намір подавати апеляцію на це рішення суду. Також він заявив, що голодуватиме, якщо влада не ухвалить закон про демобілізацію.

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю 56-ї ОМПБр Сергію Гнезділову, який 19 вересня публічно заявив про самовільне залишення служби через відсутність строків демобілізації. Його відправлено під варту строком на 2 місяці. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів.

Підозрюваний військовослужбовець повідомив журналістам про намір подавати апеляцію на це рішення суду. Також він заявив, що голодуватиме, якщо влада не ухвалить закон про демобілізацію.

Крім цього, Сергій Гнезділов сказав, що у разі ухвалення такого документу він повернеться на службу. Напередодні військового затримали правоохоронці, його дії кваліфікували як дезертирство.

Справа Гнезділова: що відомо

Нагадаємо, що 21 вересня військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив громадськості, що пішов у СЗЧ через відсутність чітких термінів служби. Він сказав, що цим вчинком хоче донести до влади та суспільства необхідність вирішити проблему з демобілізацією.

За його словами, через це громадяни в тилу купують "обмежену придатність" і "повну непридатність".

"Доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасоване, а його — призначено винним та відповідальним. Починається тотальна корупція: 2 500 у. о. — середня ціна "обмежено придатного" під час проходження військово-лікарської комісії. За повну непридатність візьмуть удвічі більше", — розповів Гнезділов.

У 56-ій ОМПБр відреагували на дії Гнезділова, там призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

24 вересня прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження щодо Гнезділова. Працівники ДБР 9 жовтня затримали військовослужбовця.