Повернутися можливо: бригади ЗСУ закликають солдат після СЗЧ повертатися до армії

53-тя та 47-ма бригади ЗСУ заявили, що є низка причин, чому військові пішли у СЗЧ. Однак вони готові запропонувати кращі умови служби у разі повернення бійців.

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Дві бригади Збройних сил України закликають бійців, які самовільно покинули розташування підрозділів, повертатися до лав війська. Там обіцяють допомогти відновитися в рядах підрозділів і допомогти солдатам "реалізувати себе", йдеться в дописах 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха та 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" у Facebook.

У зверненні "мономахівців" вказано, що всі можуть помилятися, адже це — частина життя, і вважають, що один проступок "не визначає нас повністю".

"Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилки минулого. Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", — йдеться у зверненні бригади.

Щоб зв'язатися з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(93) 247 26 79.

47-ма окрема механізована бригада

В підрозділі ЗСУ "Маґура" також звернулися до бійців, які покинути розташування підрозділу. Вони відзначили, що є різні причини такого вчинку — "хтось втомився та скучив за рідним, інші — не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали".

"Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе. Рекрутери 47-ї окремої механізованої бригади вже чекають на твій дзвінок та нададуть консультацію та супровід на всіх етапах повернення", — йдеться у зверненні підрозділу.

Для зв'язку з бригадою необхідно зателефонувати за номером 0(50) 247 47 47.

Нагадаємо, 2 жовтня в Україні скасували кримінальну відповідальність для військових, які пішли у СЗЧ. За словами нардепа Федора Веніславського, від закону, який декриміналізує "самоволку" з частини, новий проєкт відрізнятиметься тим, що провадження взагалі не відкриватимуть.

31 жовтня стало відомо, що суди за минулий місяць повернули на службу близько 100 військових, які пішли у СЗЧ. Проте військовим, які вперше опинилися в такій ситуації, суди надають можливість повернутися на службу і продовжити виконання обов’язків.